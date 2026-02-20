R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - D o p o c h e i t e s t i d e i b r a n i i n g a r a a S a n r e m o 2 0 2 6 s o n o s t a t i s v e l a t i , s u l l e l a v a g n e d e i b o o k i e s v i e n e q u o t a t a a n c h e l a v i t t o r i a d e l p r e m i o a l “ M i g l i o r T e s t o ” d e l f e s t i v a l . G l i e s p e r t i S i s a l v e d o n o i n E r m a l M e t a , a 2 , 7 5 , i l p r i n c i p a l e c a n d i d a t o p e r a g g i u d i c a r s i q u e s t a t a r g a . L a s u a “ S t e l l a s t e l l i n a ” s c r i t t a e c o m p o s t a i n s i e m e a D a r d u s t e G i a n n i P o l l e x è u n a d e d i c a a u n a b i m b a d i G a z a , u n i n n o a l l a r e s i s t e n z a e a l l a s p e r a n z a p e r u n a n u o v a p r i m a v e r a . I l c a n t a u t o r e v a n t a n u m e r o s i s u c c e s s i a l F e s t i v a l , t r a c u i l a v i t t o r i a n e l 2 0 1 8 i n s i e m e a F a b r i z i o M o r o , i l P r e m i o M i a M a r t i n i n e l 2 0 1 7 e i l P r e m i o B i g a z z i n e l 2 0 2 1 p e r l a m i g l i o r c o m p o s i z i o n e m u s i c a l e , c h i s s à d u n q u e c h e n o n s i a p r o p r i o q u e s t o i l F e s t i v a l i n c u i a r r i c c h i r e i l s u o p a l m a r è s c o n i l p r e m i o S e r g i o B a r d o t t i . G l i a v v e r s a r i d a b a t t e r e ? S e r e n a B r a n c a l e e S a y f , a p p a i a t i a q u o t a 5 , 0 0 . D a u n l a t o u n a c a n z o n e p r o f o n d a m e n t e i n t i m a i n c u i l ’ a r t i s t a p u g l i e s e r a c c o n t a l a p e r d i t a d e l l a m a d r e , d a l l ’ a l t r o u n a r i f l e s s i o n e s i n c e r a s u l l a s o c i e t à d i o g g i , t r a l u c i e c o n t r a d d i z i o n i . I n f i n e , u n a c u r i o s i t à : L e v a n t e è l ’ u n i c a a r t i s t a c h e i n q u e s t o F e s t i v a l h a s c r i t t o e c o m p o s t o i l b r a n o d a s o l a . L a c a n t a u t r i c e s i c i l i a n a p e r ò h a p o c h e c h a n c e s e c o n d o i b o o k i e s : l a p o s s i b i l i t à d i v e d e r l a a g g i u d i c a r s i i l p r e m i o p a g h e r e b b e i n f a t t i 5 0 v o l t e l a p o s t a .