Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Il cielo dei Pesci si prende la scena! È arrivato il Sole, e…

L’Ariete rischiara i suoi dubbi e controlla le stanza private. Confida nell’angelo buono e osserva il frutto del suo seminato.

Il Toro progetta un evento e coinvolge amici e colleghi. Insieme vince ed appare e con tutti condivide ideali.

I Gemelli si manifestano con forza e si presentano fiero al pianeta. Il Leader, controlla la folla, e come un capo concretizza l’affare.

Il Granchio si espande lontano e con l’estero si integra meglio. Viaggia col treno e col cuore e scopre confini più estesi.

Il Leone rinasce come resuscita un santo. Distacca da sé il volgare e si prende doni dal cielo.

La Vergine accende il faro sulle coppie e sui rapporti col mondo. Coi soci, amori e con gli altri ci si abbraccia oggi e domani.

La Bilancia controlla gli affari e si impegna nel curare il lavoro. La salute è un bene prezioso: un sorriso sana le membra.

Lo Scorpione esulta e prepara feste danzanti. Passioni amori e creazioni arrivano a chi in fretta agisce per se.

Il Sagittario torna a casa e nel nido trova la quiete. Cambia pareti e finestre e riceve ospiti illustri.

Il Capricorno incontra persone che agevolano il cambio previsto. Amici, fratelli e notizie allietano il mese che segue.

L’Acquario prepara la cassa e vuole due chili di oro. Spende e si veste per bene e sicuro calca le scene.

I Pesci sono i signori del giorno. Il miracolo è pronto e si coglie e chi frena controlli le stelle del suo giorno natale.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/