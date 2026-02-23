( A d n k r o n o s ) - I l s u c c e s s o a S a n r e m o p a s s a ( a n c h e ) d a i s o c i a l . N a s c e d a q u i i l p r o g e t t o c o n c u i H u m a n D a t a f o r n i r à i n e s c l u s i v a a d A d n k r o n o s u n m o n i t o r a g g i o q u o t i d i a n o d e l “ f e s t i v a l d i g i t a l e ” : u n a l e t t u r a p a r a l l e l a a l l a t v e a l g i u d i z i o a r t i s t i c o , b a s a t a s u c o n v e r s a z i o n i o n l i n e , c r e s c i t a d e l l e c o m m u n i t y , v i s u a l i z z a z i o n i v i d e o , v o l u m e d e l l e m e n z i o n i e a n a l i s i d e l s e n t i m e n t . O g n i m a t t i n a , s u A d n k r o n o s , s a r a n n o p u b b l i c a t e l e i n f o r m a z i o n i e l e c u r i o s i t à e m e r s e d a l w e b . L ’ i d e a è s e m p l i c e : a f f i a n c a r e a i t r a d i z i o n a l i i n d i c a t o r i d e l f e s t i v a l u n a m i s u r a z i o n e “ s o c i a l - d r i v e n ” c a p a c e d i d e s c r i v e r e , i n m o d o s t r u t t u r a t o , q u a n t o g l i a r t i s t i i n g a r a r i e s c a n o a c a t a l i z z a r e a t t e n z i o n e e c o n s e n s o o n l i n e . H u m a n D a t a c o s t r u i r à u n i n d i c a t o r e c o m p l e s s i v o d i p e r f o r m a n c e c h e r e s t i t u i r à u n a c l a s s i f i c a d e g l i a r t i s t i p i ù “ f o r t i ” n e l l a d i m e n s i o n e d i g i t a l e : n o n u n a g r a d u a t o r i a a r t i s t i c a , m a u n t e r m o m e t r o d e l l ’ i m p a t t o s o c i a l e e d e l l a c a p a c i t à d i t r a s f o r m a r e l ’ a t t e n z i o n e d e l p u b b l i c o i n c o n v e r s a z i o n i , f o l l o w e r e i n t e r a z i o n i . I l f o r m a t q u o t i d i a n o i n c l u d e , i n p a r t i c o l a r e : • l a c l a s s i f i c a d e i 3 0 c a n t a n t i e d e l l e c a n z o n i p i ù d i s c u s s e ; • i l m o m e n t o p i ù c o m m e n t a t o d e l l a s e r a t a ; • g l i o s p i t i c h e h a n n o g e n e r a t o p i ù c o n v e r s a z i o n i ; • g l i e p i s o d i p i ù d i v e r t e n t i e v i r a l i ; • f r a s i , t o r m e n t o n i e “ h i g h l i g h t ” c h e h a n n o f a t t o p a r l a r e g l i u t e n t i i t a l i a n i . I l p r o g e t t o i n t e g r a d i v e r s e d i m e n s i o n i d e l c o n s e n s o o n l i n e : c o n v e r s a z i o n i s u l w e b , c r e s c i t a d e l l e c o m m u n i t y s o c i a l d e g l i a r t i s t i , v i s u a l i z z a z i o n i v i d e o , v o l u m e d e l l e m e n z i o n i o n l i n e , a n a l i s i d e l s e n t i m e n t p o s i t i v o g e n e r a t o d a l l e c o n v e r s a z i o n i d i g i t a l i . L ’ i n c r o c i o d i q u e s t e m e t r i c h e , e l a b o r a t o a t t r a v e r s o u n m o d e l l o s v i l u p p a t o e i n t e g r a t o c o n l ’ A I , p o r t a a l l a c o s t r u z i o n e d e l l ’ i n d i c a t o r e d i p e r f o r m a n c e c o m p l e s s i v a e q u i n d i a l l a c l a s s i f i c a s o c i a l - d r i v e n . H u m a n D a t a è u n a p i a t t a f o r m a “ A I - d r i v e n ” p e n s a t a p e r t r a s f o r m a r e f l u s s i c o n t i n u i d i d a t i w e b e s o c i a l i n a s s e t u t i l i p e r a z i e n d e , i s t i t u z i o n i e o r g a n i z z a z i o n i . I l p r o g e t t o n a s c e d a l l ’ i n t e g r a z i o n e d i p i a t t a f o r m e p r o p r i e t a r i e c h e o p e r a v a n o g i à s u d u e f r o n t i : i l m o n d o c o r p o r a t e e i l m o n d o p o l i t i c a / i s t i t u z i o n i . I n p a r t i c o l a r e , l ’ e c o s i s t e m a t e c n o l o g i c o m e t t e i n s i e m e l ’ e s p e r i e n z a d i S o c i a l C o m ( g u i d a t a d a L u c a F e r l a i n o ) e S p i n F a c t o r ( g u i d a t a d a T i b e r i o B r u n e t t i ) , c o n u n f o c u s s u d a t a i n t e l l i g e n c e , s o c i a l l i s t e n i n g e a n a l i s i s e m a n t i c a a v a n z a t a . I l p u n t o n o n è “ s o s t i t u i r e ” t e l e v i s i o n e , r a d i o o c r i t i c a m u s i c a l e , m a f o t o g r a f a r e u n p e z z o o r m a i d e c i s i v o d e l l ’ e c o s i s t e m a d e l f e s t i v a l : l a c o n v e r s a z i o n e o n l i n e c o m e a c c e l e r a t o r e d i p o p o l a r i t à , r e p u t a z i o n e e m e m o r a b i l i t à . I n a l t r e p a r o l e , l a r e t e n o n c o m m e n t a s o l t a n t o S a n r e m o : c o n t r i b u i s c e a p l a s m a r n e l ’ e v o l u z i o n e , s e r a d o p o s e r a .