R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - C o s t a C r o c i e r e è p r o n t a a s c r i v e r e u n n u o v o c a p i t o l o d e l l a s u a s t o r i a i n s i e m e a l F e s t i v a l d i S a n r e m o . P a r t i t a d a G e n o v a s a b a t o 2 1 f e b b r a i o , e a r r i v a t a i e r i n e l l a ' c i t t à d e i f i o r i ' , C o s t a T o s c a n a r e s t e r à i n r a d a p e r t u t t a l a s e t t i m a n a d e l F e s t i v a l , o f f r e n d o a g l i o s p i t i u n ’ e s p e r i e n z a e s c l u s i v a a l l ’ i n s e g n a d e l l a m u s i c a e d e l l o s p e t t a c o l o . P e r i l q u i n t o a n n o c o n s e c u t i v o , C o s t a C r o c i e r e s i c o n f e r m a p a r t n e r u f f i c i a l e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , d i v e n u t a n e g l i a n n i u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l d i a l o g o t r a i l m o n d o d e l v i a g g i o , l ’ i n t r a t t e n i m e n t o m u s i c a l e e i l t e r r i t o r i o l i g u r e . L a r i n n o v a t a p a r t n e r s h i p è s t a t a p r e s e n t a t a o g g i , 2 3 f e b b r a i o , d u r a n t e l a c o n f e r e n z a s t a m p a o r g a n i z z a t a d a R a i P u b b l i c i t à e R a i , d u r a n t e c u i i m a i n p a r t n e r h a n n o i l l u s t r a t o i p r o p r i p r o g e t t i d i a t t i v a z i o n e p e r l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 , s e m p r e p i ù i n t e g r a t e c o n l a c i t t à e c o n g l i e v e n t i c h e a n i m a n o l a s e t t i m a n a s a n r e m e s e . C o n l a C r o c i e r a d e l l a M u s i c a , l a c o m p a g n i a h a c o n f e r m a t o a n c o r a u n a v o l t a l a v o l o n t à d i p a r t e c i p a r e c o n u n c o n c e p t o r i g i n a l e , c a p a c e d i u n i r e i l f a s c i n o d e l m a r e a l l ’ e n e r g i a d e l F e s t i v a l , e v o l v e n d o o g n i a n n o l ’ e s p e r i e n z a a b o r d o e l ’ i n t e g r a z i o n e c o n l a m a n i f e s t a z i o n e . I l p i l a s t r o e s p e r i e n z i a l e d e l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 è ' M a x F o r e v e r – T h e P a r t y B o a t ' , l a r e s i d e n c y e s c l u s i v a c o n p r o t a g o n i s t a M a x P e z z a l i , i d e a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C o s t a . A p a r t i r e d a l 2 4 f e b b r a i o e f i n o a l 2 8 f e b b r a i o , l ’ a r t i s t a s a r à a l c e n t r o d i c i n q u e p e r f o r m a n c e s p e c i a l i c h e a c c o m p a g n e r a n n o l e s e r a t e d e l l a c r o c i e r a . O g n i s e r a è p r e v i s t o u n c o l l e g a m e n t o d a l l a n a v e c o n i l T e a t r o A r i s t o n , p o r t a n d o l ’ e n e r g i a d e l p a l c o s u l m a r e e c r e a n d o u n d i a l o g o a r t i s t i c o u n i c o t r a C o s t a T o s c a n a e i l F e s t i v a l . L a r e s i d e n c y d i u n ’ i c o n a c r o s s - g e n e r a z i o n a l e s u l l a n a v e v u o l e e s s e r e u n p e r c o r s o m u s i c a l e t e m a t i c o , a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ i m m a g i n a r i o p o p c h e h a a c c o m p a g n a t o p i ù d e c e n n i , m a n t e n e n d o c o m e f i l o c o n d u t t o r e l ’ e n e r g i a e l a l e g g e r e z z a d e g l i A n n i 9 0 . O g n i s e r a C o s t a T o s c a n a s i t r a s f o r m a i n u n m o n d o d i v e r s o , d a l l a d a n c e s c i n t i l l a n t e d i D i s c o N i g h t a l r i t m o c i n e m a t o g r a f i c o d i O l d W e s t , d a l l ’ e s t e t i c a d i g i t a l e A n n i 9 0 d i J o l l y B l u e a l l a n o s t a l g i a c o n d i v i s a d i H a p p y D a y s , f i n o a l r o m a n t i c i s m o d i L o v e B o a t c h e c h i u d e l a s e t t i m a n a . " A v e v o d a t e m p o l ’ i d e a d i s u o n a r e s u u n a n a v e , e s s e n d o f a n d e l l e c r o c i e r e a m e r i c a n e a t e m a . P a r l a n d o c o l m i o t e a m è v e n u t a f u o r i l ’ i d e a d i c o n t a t t a r e C o s t a c h e h a a c c o l t o c o n g r a n d e e n t u s i a s m o i l t u t t o c o s t r u e n d o u n a v e r a e p r o p r i a r e s i d e n c y n e l l a s e t t i m a n a d e l f e s t i v a l . S t o e s a u d e n d o u n o d e i m i e i s o g n i , c h i s s à c h e q u e s t o p r i m o p r o g e t t o i n s i e m e n o n c i p o r t i i n f u t u r o a f a r e u n a v e r a e p r o p r i a M a x F o r e v e r C r u i s e ' " , c o m m e n t a M a x P e z z a l i . Q u e s t o v i a g g i o m u s i c a l e p r e n d e i l v i a i l 2 4 f e b b r a i o , c o n l a D i s c o N i g h t , q u a n d o i r i t m i d e l l a d a n c e p i ù a m a t a a c c e n d e r a n n o l a n a v e d i e n e r g i a s e g n a n d o i l d e b u t t o u f f i c i a l e d i M a x P e z z a l i a b o r d o c o n i l p r i m o a p p u n t a m e n t o d i ' M a x F o r e v e r – T h e P a r t y B o a t ' . I l 2 5 f e b b r a i o l ’ a t m o s f e r a c a m b i e r à s c e n a r i o c o n O l d W e s t , t r a s c e n o g r a f i e e s u g g e s t i o n i i s p i r a t e a l l ’ i m m a g i n a r i o c i n e m a t o g r a f i c o w e s t e r n , p e r u n ’ e s p e r i e n z a i m m e r s i v a d a l l o s p i r i t o a v v e n t u r o s o . I l g i o r n o s u c c e s s i v o , c o n J o l l y B l u e , s a r à l a v o l t a d e l l ’ e s t e t i c a p o p e d i g i t a l e d e g l i A n n i 9 0 : t o t a l d e n i m , c o l o r i i c o n i c i e q u e l l ’ i n c o n f o n d i b i l e s e n s o d i l e g g e r e z z a c h e h a r e s o i l d e c e n n i o u n s i m b o l o c u l t u r a l e a n c o r a a t t u a l e . I l 2 7 f e b b r a i o , c o n H a p p y D a y s , l a n o s t a l g i a d i v e n t e r à c o n d i v i s i o n e : u n a s e r a t a c o s t r u i t a i n t o r n o a l l e c o l o n n e s o n o r e e a i r i c o r d i p i ù a m a t i d i u n ’ i n t e r a g e n e r a z i o n e . A c h i u d e r e l a s e t t i m a n a , i l 2 8 f e b b r a i o , s a r à L o v e B o a t , u n a p e r f e t t a s e r a t a r o m a n t i c a i n c u i l e g r a n d i b a l l a d e l e a t m o s f e r e p i ù e m o z i o n a n t i a c c o m p a g n e r a n n o g l i o s p i t i v e r s o u n f i n a l e s u g g e s t i v o , a f f a c c i a t o s u l m a r e . " S i a m o o r g o g l i o s i d i u n a p a r t n e r s h i p c h e c o n t i n u a a c r e s c e r e e c h e c i p e r m e t t e d i o f f r i r e a i n o s t r i o s p i t i e a l l a c i t t à u n a p r o s p e t t i v a s o r p r e n d e n t e s u l F e s t i v a l . O g n i a n n o i l n o s t r o i m p e g n o è q u e l l o d i r i n n o v a r e l a p r e s e n z a c o n u n c o n c e p t o r i g i n a l e , f e d e l e a l l a n o s t r a v o c a z i o n e a l l ' i n n o v a z i o n e . C o n M a x F o r e v e r – T h e P a r t y B o a t p o r t i a m o s u l l a n a v e c i n q u e p e r f o r m a n c e e s c l u s i v e c o n M a x P e z z a l i u n i c a g u e s t s t a r a b o r d o , t r a s f o r m a n d o C o s t a T o s c a n a i n u n p a l c o s u l m a r e c o i n v o l g e n t e " , h a d i c h i a r a t o G i o v a n n a L o i , V i c e P r e s i d e n t M a r k e t i n g & D i r e c t S a l e s d i C o s t a C r o c i e r e . " È u n p r o g e t t o d i b r a n d i n t e g r a t i o n e c c e z i o n a l e , u n i c o i n I t a l i a , r e s o p o s s i b i l e d a u n a c o l l a b o r a z i o n e c o r a l e c o n R a i , R a i P u b b l i c i t à e i n o s t r i p a r t n e r . L a n a v e - p r o s e g u e - d i v e n t a u n ’ e s p e r i e n z a p o p i m m e r s i v a , u n e n d o m u s i c a , v i a g g i o e i n t r a t t e n i m e n t o i n u n p a l i n s e s t o c h e e v o l v e d i a n n o i n a n n o . S a n r e m o c e l e b r a l a m u s i c a , C o s t a c e l e b r a i l v i a g g i o : è q u e s t a m e r a v i g l i a c o n d i v i s a c h e s i a m o o r g o g l i o s i d i p o r t a r e a n c o r a u n a v o l t a a l p u b b l i c o e a l l a c i t t à " . A n c h e q u e s t ’ a n n o C o s t a T o s c a n a p o r t a l o s p e t t a c o l o a b o r d o . I e r i s e r a , u n O p e n i n g s t r a o r d i n a r i o , t r a g i o c h i d i l u c e , m u s i c a e f u o c h i d ’ a r t i f i c i o , h a i n a u g u r a t o l a k e r m e s s e , i l l u m i n a n d o l a B a i a c o n l a S e a D e s t i n a t i o n ' S a n r e m o B a y – W a v e s o f M u s i c ' , u n l i g h t s h o w p i r o m u s i c a l e r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C o m u n e d i S a n r e m o . A s e g u i r e , i l r i t o r n o d e l D e e j a y T i m e h a a n i m a t o i l C o l o s s e o d i C o s t a T o s c a n a , c o n g l i s t o r i c i “ F a b 4 ” d i R a d i o D e e j a y , c h e p e r i l s e c o n d o a n n o c o n s e c u t i v o h a n n o p o r t a t o a b o r d o l ’ e n e r g i a i c o n i c a d e g l i A n n i 9 0 . S e m p r e i e r i s e r a s i è a c c e s a a n c h e u n ’ a l t r a a t t i v a z i o n e s p e c i a l e d e l l ’ e d i z i o n e : d u r a n t e l e s e r a t e , l a n a v e s i t r a s f o r m a i n u n o s p e t t a c o l o p a r l a n t e u n i c o n e l s u o g e n e r e g r a z i e a d u n i m m e n s o l e d s c r e e n s u l m a r e , v i s i b i l e d a l l a c i t t à . U n ’ i n s t a l l a z i o n e i c o n i c a , c h e d i a l o g a c o n S a n r e m o a t t r a v e r s o a n i m a z i o n i e m e s s a g g i d e d i c a t i , c o m e q u e l l o d i d e b u t t o ' T u t t i c a n t a n o S a n r e m o ' , c r e a n d o c o s ì u n d i a l o g o d i r e t t o c o n i l p u b b l i c o e a m p l i f i c a n d o l ’ e s p e r i e n z a d e l l a C r o c i e r a d e l l a M u s i c a .