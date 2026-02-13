R o m a , 1 3 f e b ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l a , r i c e v e n d o a l Q u i r i n a l e c a n t a n t i e c o n d u t t o r i d e l F e s t i v a l d i S a n r e m o , h a s c h e r z a t o c o n g l i a r t i s t i c h e , a l l a f i n e d e l l a c e r i m o n i a , h a n n o i n t o n a t o t u t t i i n s i e m e ' A z z u r r o ' . " R i c o r d a v o l e p a r o l e , m a n o n m i s o n o a s s o c i a t o p e r c h é a l l ' a s i l o m i h a n n o i n s e g n a t o a c a n t a r e s e n z a e m e t t e r e s u o n i p e r n o n t u r b a r e i l c o r o d e g l i a l t r i - h a d e t t o i l c a p o d e l l o S t a t o - . G r a z i e d i q u e s t o r i c o r d o m a g n i f i c o , p e r c h é r i c o r d o l a c a n z o n e e i l s u c c e s s o c h e h a a v u t o " .