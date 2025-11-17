M i l a n o , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' A t s C i t t à m e t r o p o l i t a n a d i M i l a n o s t a " g e s t e n d o u n s o s p e t t o f o c o l a i o d i l e g i o n e l l a n e l q u a r t i e r e S a n S i r o d i M i l a n o , n e l l a z o n a a d i a c e n t e a v i a R e m b r a n d t . I c a s i s e g n a l a t i s o n o 1 1 e p r e s e n t a n o f a t t o r i d i r i s c h i o p r e d i s p o n e n t i p e r l ' i n f e z i o n e d a l e g i o n e l l a . U n a p e r s o n a è d e c e d u t a e , a t t u a l m e n t e , 8 s o n o r i c o v e r a t e " . E ' i l p r i m o b i l a n c i o d i f f u s o d a l l ' a g e n z i a d i t u t e l a d e l l a s a l u t e d e l l a m e t r o p o l i , m e n t r e p r o s e g u o n o g l i a c c e r t a m e n t i . " S o n o s t a t e a v v i a t e i n d a g i n i v o l t e a i d e n t i f i c a r e l ' o r i g i n e n e l c o n t a g i o c o n c a m p i o n a m e n t i n e l l e a b i t a z i o n i , i c u i e s i t i d i l a b o r a t o r i o s o n o a n c o r a i n c o r s o - i n f o r m a l ' A t s - e c o n l a v a l u t a z i o n e d i a l t r i l u o g h i s e n s i b i l i d e l q u a r t i e r e " . L a l e g i o n e l l a è u n b a t t e r i o c h e v i v e n e g l i a m b i e n t i a c q u a t i c i , d a c u i p u ò d i f f o n d e r s i n e l l a r e t e i d r i c a d e l l e a b i t a z i o n i e d i a l t r i i m p i a n t i . I l c o n t a g i o a v v i e n e e s c l u s i v a m e n t e a t t r a v e r s o l ' i n a l a z i o n e d i m i n u s c o l e g o c c e ( a e r o s o l ) d i a c q u a c o n t a m i n a t a . N o n è p o s s i b i l e i l c o n t a g i o d a p e r s o n a a p e r s o n a , n é b e v e n d o l ' a c q u a , r i c o r d a n o g l i e s p e r t i d e l l ' a g e n z i a c h e s t a n n o p r o s e g u e n d o i n q u e s t e o r e c o n l ' a t t i v i t à d i s o r v e g l i a n z a e p i d e m i o l o g i c a e d i c o m p l e t a m e n t o d e l l e i n d a g i n i a m b i e n t a l i .