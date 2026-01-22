Roma, 22 gen. (Adnkronos) - La Sezione Sanità di Unindustria aderisce con convinzione alla conferenza stampa dellUnione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità privata (UAP) che si terrà il prossimo 28 gennaio presso la Clubhouse di piazza di Montecitorio. Insieme a tutte le principali associazioni di categoria del comparto della sanità privata a livello nazionale riunite sotto la sigla Uap saremo presenti il 28 per rappresentare in modo unito e compatto le criticità e per affrontare e chiarire temi di grande rilevanza per i cittadini e per lintero sistema sanitario. dichiara Luca Marino Vicepresidente della sezione sanità di Unindustria. Nel corso dellincontro verranno illustrati, in particolare, i problemi legati alle tariffe, il ruolo e lo sviluppo delle farmacie dei servizi e le ricadute di tali questioni sulla qualità delle cure garantite alla popolazione. Sarà inoltre posto laccento sul tema della sicurezza delle prestazioni sanitarie, oggi messa a rischio dallerogazione di servizi in assenza di controlli adeguati e di requisiti omogenei su tutto il territorio. Le associazioni evidenzieranno come sia indispensabile garantire che le regole per lerogazione dei servizi sanitari siano uguali per tutti, a tutela dei cittadini, della qualità delle cure e della corretta concorrenza tra operatori. Non possono esistere scorciatoie o modelli differenziati che producano disparità di trattamento e abbassamento degli standard assistenziali. Lobiettivo della conferenza stampa è fornire uninformazione corretta e trasparente alla cittadinanza, evidenziando le criticità che il settore sta attraversando e le possibili soluzioni per tutelare laccesso alle prestazioni sanitarie, la sostenibilità del sistema e lelevato livello di assistenza. La Sezione Sanità di Unindustria conferma il proprio impegno a collaborare con le istituzioni e con tutte le realtà del comparto per individuare percorsi condivisi che mettano al centro i bisogni dei cittadini, la sicurezza delle prestazioni e la valorizzazione del sistema della sanità privata.