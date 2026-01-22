R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a S e z i o n e S a n i t à d i U n i n d u s t r i a a d e r i s c e c o n c o n v i n z i o n e a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d e l l ’ U n i o n e N a z i o n a l e A m b u l a t o r i , P o l i a m b u l a t o r i , E n t i e O s p e d a l i t à p r i v a t a ( U A P ) c h e s i t e r r à i l p r o s s i m o 2 8 g e n n a i o p r e s s o l a C l u b h o u s e d i p i a z z a d i M o n t e c i t o r i o . “ I n s i e m e a t u t t e l e p r i n c i p a l i a s s o c i a z i o n i d i c a t e g o r i a d e l c o m p a r t o d e l l a s a n i t à p r i v a t a a l i v e l l o n a z i o n a l e r i u n i t e s o t t o l a s i g l a U a p s a r e m o p r e s e n t i i l 2 8 p e r r a p p r e s e n t a r e i n m o d o u n i t o e c o m p a t t o l e c r i t i c i t à e p e r a f f r o n t a r e e c h i a r i r e t e m i d i g r a n d e r i l e v a n z a p e r i c i t t a d i n i e p e r l ’ i n t e r o s i s t e m a s a n i t a r i o . ” d i c h i a r a L u c a M a r i n o V i c e p r e s i d e n t e d e l l a s e z i o n e s a n i t à d i U n i n d u s t r i a . “ N e l c o r s o d e l l ’ i n c o n t r o v e r r a n n o i l l u s t r a t i , i n p a r t i c o l a r e , i p r o b l e m i l e g a t i a l l e t a r i f f e , i l r u o l o e l o s v i l u p p o d e l l e f a r m a c i e d e i s e r v i z i e l e r i c a d u t e d i t a l i q u e s t i o n i s u l l a q u a l i t à d e l l e c u r e g a r a n t i t e a l l a p o p o l a z i o n e . S a r à i n o l t r e p o s t o l ’ a c c e n t o s u l t e m a d e l l a s i c u r e z z a d e l l e p r e s t a z i o n i s a n i t a r i e , o g g i m e s s a a r i s c h i o d a l l ’ e r o g a z i o n e d i s e r v i z i i n a s s e n z a d i c o n t r o l l i a d e g u a t i e d i r e q u i s i t i o m o g e n e i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o . L e a s s o c i a z i o n i e v i d e n z i e r a n n o c o m e s i a i n d i s p e n s a b i l e g a r a n t i r e c h e l e r e g o l e p e r l ’ e r o g a z i o n e d e i s e r v i z i s a n i t a r i s i a n o u g u a l i p e r t u t t i , a t u t e l a d e i c i t t a d i n i , d e l l a q u a l i t à d e l l e c u r e e d e l l a c o r r e t t a c o n c o r r e n z a t r a o p e r a t o r i . N o n p o s s o n o e s i s t e r e s c o r c i a t o i e o m o d e l l i d i f f e r e n z i a t i c h e p r o d u c a n o d i s p a r i t à d i t r a t t a m e n t o e a b b a s s a m e n t o d e g l i s t a n d a r d a s s i s t e n z i a l i ” . L ’ o b i e t t i v o d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a è f o r n i r e u n ’ i n f o r m a z i o n e c o r r e t t a e t r a s p a r e n t e a l l a c i t t a d i n a n z a , e v i d e n z i a n d o l e c r i t i c i t à c h e i l s e t t o r e s t a a t t r a v e r s a n d o e l e p o s s i b i l i s o l u z i o n i p e r t u t e l a r e l ’ a c c e s s o a l l e p r e s t a z i o n i s a n i t a r i e , l a s o s t e n i b i l i t à d e l s i s t e m a e l ’ e l e v a t o l i v e l l o d i a s s i s t e n z a . L a S e z i o n e S a n i t à d i U n i n d u s t r i a c o n f e r m a i l p r o p r i o i m p e g n o a c o l l a b o r a r e c o n l e i s t i t u z i o n i e c o n t u t t e l e r e a l t à d e l c o m p a r t o p e r i n d i v i d u a r e p e r c o r s i c o n d i v i s i c h e m e t t a n o a l c e n t r o i b i s o g n i d e i c i t t a d i n i , l a s i c u r e z z a d e l l e p r e s t a z i o n i e l a v a l o r i z z a z i o n e d e l s i s t e m a d e l l a s a n i t à p r i v a t a .