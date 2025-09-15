R o m a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L a m a n c a n z a d i p e r c o r s i f o r m a l i z z a t i e r i c o n o s c i u t i r e n d e o g g i l a d i a g n o s i e l a c u r a d e i d i s t u r b i n e u r o l o g i c i f u n z i o n a l i ( D n f ) - c h e i n c l u d o n o i d i s t u r b i m o t o r i f u n z i o n a l i ( F m d ) e l e c r i s i p s i c o g e n e n o n e p i l e t t i c h e ( P n e s ) - u n ' o d i s s e a p e r m o l t i p a z i e n t i . N e l l ' a m p i o s p e t t r o d e i D n f r i e n t r a n o c r i s i n o n e p i l e t t i c h e , d i s t u r b i s e n s i t i v i , v i s i v i e d e l d o l o r e , c o n d i z i o n i c h e s i c a r a t t e r i z z a n o p e r s i n t o m i q u a l i t r e m o r e , p a r e s i , d i s t o n i a , a l t e r a z i o n i d e l l a m a r c i a , m i o c l o n o e d i s t u r b i f a c c i a l i , n o n a t t r i b u i b i l i a l e s i o n i c e r e b r a l i e v i d e n t i , m a l e g a t i a d i s f u n z i o n i d e l f u n z i o n a m e n t o n e u r o l o g i c o . L ' a s s e n z a d i u n i n q u a d r a m e n t o i s t i t u z i o n a l e i m p e d i s c e l a c o s t r u z i o n e d i u n a r e t e c l i n i c a i n t e g r a t a e o s t a c o l a l ' a c c e s s o p r e c o c e a t r a t t a m e n t i e f f i c a c i , c h e e s i s t o n o e s o n o v a l i d a t i s c i e n t i f i c a m e n t e . L a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) c h i e d e u n " c a m b i o d i p a r a d i g m a " . L a S i n " i n t e n d e p o r r e c o n d e c i s i o n e a l l ' a t t e n z i o n e d e l l e i s t i t u z i o n i l a n e c e s s i t à d i u n r i c o n o s c i m e n t o f o r m a l e d e i d i s t u r b i n e u r o l o g i c i f u n z i o n a l i a l l ' i n t e r n o d e l l e p a t o l o g i e c o n t e m p l a t e d a l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e - a f f e r m a A l e s s a n d r o P a d o v a n i , p r e s i d e n t e d e l l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a - E ' a l t r e t t a n t o f o n d a m e n t a l e d e f i n i r e p e r c o r s i c l i n i c i s p e c i f i c i , s t r u t t u r a t i e m u l t i d i s c i p l i n a r i p e r g a r a n t i r e u n a p r e s a i n c a r i c o a p p r o p r i a t a d e i p a z i e n t i . S i t r a t t a - s o t t o l i n e a - d i u n a r i c h i e s t a b a s a t a s u e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e c o n s o l i d a t e , d a t i e p i d e m i o l o g i c i s i g n i f i c a t i v i e s u l l ' e s p e r i e n z a c l i n i c a m a t u r a t a n e g l i a n n i d a n u m e r o s i n e u r o l o g i c h e q u o t i d i a n a m e n t e s i c o n f r o n t a n o c o n u n a c o n d i z i o n e a n c o r a t r o p p o s p e s s o f r a i n t e s a , t r a s c u r a t a o , p e g g i o , c o n f u s a c o n d i s t u r b i p s i c h i a t r i c i o a t t r i b u i t a , e r r o n e a m e n t e , a u n a s i m u l a z i o n e v o l o n t a r i a d e i s i n t o m i . S e n z a u n r i c o n o s c i m e n t o f o r m a l e e s e n z a p e r c o r s i c o n d i v i s i - a v v e r t e P a d o v a n i - i p a z i e n t i r e s t a n o s o l i i n u n s i s t e m a c h e n o n s a d o v e c o l l o c a r l i , n é c o m e a c c o m p a g n a r l i n e l l o r o p e r c o r s o d i c u r a . E ' t e m p o c h e l a r e a l t à s c i e n t i f i c a t r o v i r i s c o n t r o a n c h e n e l l ' o r g a n i z z a z i o n e s a n i t a r i a " . A g g i u n g e M i c h e l e T i n a z z i , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i N e u r o l o g i a , D i p a r t i m e n t o d i S c i e n z e n e u r o l o g i c h e u n i v e r s i t à d i V e r o n a e r e s p o n s a b i l e d e l l a S t r u t t u r a C e n t r o m a l a t t i a d i P a r k i n s o n e d i s o r d i n i d e l m o v i m e n t o : " E ' n e c e s s a r i o s u p e r a r e l ' i d e a c h e q u e s t i d i s t u r b i s i a n o v o l o n t a r i o l e g a t i e s c l u s i v a m e n t e a f a t t o r i p s i c o l o g i c i . O g g i s a p p i a m o c h e s i t r a t t a d i d i s f u n z i o n i r e a l i , c o n b a s i n e u r o b i o l o g i c h e d o c u m e n t a t e , c h e r i c h i e d o n o c o m p e t e n z e s p e c i f i c h e e u n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e " . P r o p r i o p e r c h é n o n r i c o n d u c i b i l i a d a n n i s t r u t t u r a l i , i d i s t u r b i f u n z i o n a l i r a p p r e s e n t a n o u n p a r a d o s s o c l i n i c o - s i l e g g e i n u n a n o t a d e l l a S i n - N o n o s t a n t e l ' e s i s t e n z a d i a p p r o c c i e f f i c a c i , q u e s t i d i s t u r b i c o n t i n u a n o a e s s e r e d i a g n o s t i c a t i i n r i t a r d o e t r a t t a t i i n m o d o f r a m m e n t a r i o , c o n g r a v i c o n s e g u e n z e p e r i p a z i e n t i e u n c o n s i d e r e v o l e a g g r a v i o p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e . L a d i a g n o s i a r r i v a i n m e d i a d o p o 6 a n n i d a l l ' e s o r d i o d e i s i n t o m i , d u r a n t e i q u a l i i l p a z i e n t e a t t r a v e r s a n u m e r o s i c o n s u l t i s p e c i a l i s t i c i , d i a g n o s i e r r a t e e t r a t t a m e n t i i n e f f i c a c i . T u t t o q u e s t o h a c o s t i e l e v a t i : s e c o n d o u n a s t i m a c o n d o t t a p r e s s o i l C e n t r o r e g i o n a l e s p e c i a l i z z a t o p e r l a m a l a t t i a d i P a r k i n s o n e d i s t u r b i d e l m o v i m e n t o d e l l ' A o u i d i V e r o n a , u n s i n g o l o p a z i e n t e p u ò g e n e r a r e u n a s p e s a c o m p l e s s i v a d i o l t r e 1 3 m i l a e u r o p r i m a d i r i c e v e r e l a d i a g n o s i c o r r e t t a , d i c u i c i r c a 9 m i l a a c a r i c o d e l s i s t e m a s a n i t a r i o r e g i o n a l e . " U n e l e m e n t o c h i a v e n e l l a g e s t i o n e d i q u e s t i d i s t u r b i è l a d i a g n o s i - e v i d e n z i a G i o v a n n i D e F a z i o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i N e u r o l o g i a , u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i B a r i - c h e d e v e b a s a r s i s u s e g n i c l i n i c i p o s i t i v i , c o e r e n t i e r i p r o d u c i b i l i , c o m e p r e v i s t o d a i c r i t e r i d i a g n o s t i c i p i ù a g g i o r n a t i . T u t t a v i a , u n ' i n d a g i n e p u b b l i c a t a d i r e c e n t e , c o n d o t t a s u n e u r o l o g i i t a l i a n i , h a r i v e l a t o c h e m o l t i s t r u m e n t i d i a g n o s t i c i f o n d a m e n t a l i r i m a n g o n o s o t t o u t i l i z z a t i n e l l a p r a t i c a q u o t i d i a n a , s o p r a t t u t t o p e r q u a n t o r i g u a r d a g l i F m d . A l c o n t r a r i o , i s e g n i c l i n i c i d e l l e P n e s r i s u l t a n o e s s e r e p i ù f a m i l i a r i , p r o b a b i l m e n t e g r a z i e a l l a p i ù l u n g a t r a d i z i o n e d i a g n o s t i c a a s s o c i a t a a l l ' u s o d e l l ' e l e t t r o e n c e f a l o g r a m m a ( E e g ) . Q u e s t a d i s p a r i t à s o t t o l i n e a l a n e c e s s i t à d i u n a f o r m a z i o n e p i ù m i r a t a , s o p r a t t u t t o p e r i n e u r o l o g i g e n e r a l i e i g i o v a n i c l i n i c i " . L ' i n d a g i n e h a m e s s o i n l u c e c h e l e s t r a t e g i e d i c o m u n i c a z i o n e d e l l a d i a g n o s i s o n o g e n e r a l m e n t e c o n d i v i s e t r a l e d i v e r s e s o t t o s p e c i a l i t à n e u r o l o g i c h e , m a a p p a i a n o a n c o r a p o c o s t r u t t u r a t e . E p p u r e , g l i s t u d i d i n e u r o i m a g i n g h a n n o e v i d e n z i a t o a l t e r a z i o n i i n s p e c i f i c h e a r e e c e r e b r a l i c o i n v o l t e n e l c o n t r o l l o m o t o r i o e n e l l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l ' a z i o n e , r i s u l t a t i c h e h a n n o d e f i n i t i v a m e n t e s m e n t i t o l ' i d e a c h e i s i n t o m i s i a n o f r u t t o d i s i m u l a z i o n e . O g g i g l i F m d s o n o c o n s i d e r a t i i l r i s u l t a t o d i u n ' i n t e r a z i o n e c o m p l e s s a t r a f a t t o r i b i o l o g i c i , p s i c o l o g i c i e s o c i a l i . T u t t a v i a , l ' o r g a n i z z a z i o n e c l i n i c a e s a n i t a r i a c o n t i n u a a m o s t r a r e u n g r a v e r i t a r d o e a f f i d a t a a l l ' i n i z i a t i v a d e i s i n g o l i p r o f e s s i o n i s t i , s e n z a u n p e r c o r s o o r g a n i c o e c o n d i v i s o a l i v e l l o n a z i o n a l e . Q u e s t o g a p o r g a n i z z a t i v o - r i m a r c a n o g l i e s p e r t i S i n - è a g g r a v a t o d a l l ' a s s e n z a d i u n r i c o n o s c i m e n t o u f f i c i a l e d e i D n f a l l ' i n t e r n o d e i p e r c o r s i d i c u r a d e l S s n , c h e n o n p r e v e d e t u t t o r a l i n e e g u i d a s p e c i f i c h e , n é m o d e l l i a s s i s t e n z i a l i c o d i f i c a t i p e r q u e s t i p a z i e n t i . " I d a t i r a c c o l t i d a l R e g i s t r o i t a l i a n o d e i d i s t u r b i m o t o r i f u n z i o n a l i ( R i - D m f ) , c o o r d i n a t o d a m e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' A c c a d e m i a L i m p e - D i s m o v - e v i d e n z i a T i n a z z i - f o t o g r a f a n o c o n c h i a r e z z a l e c o n s e g u e n z e d i q u e s t a l a c u n a . S u 4 1 0 p a z i e n t i a r r u o l a t i i n 2 5 c e n t r i s p e c i a l i z z a t i , b e n i l 7 5 % a v e v a r i c e v u t o d i a g n o s i e r r a t e d i p a t o l o g i e n e u r o l o g i c h e o r g a n i c h e , e s o l o d o p o u n a m e d i a d i 3 c o n s u l t i s p e c i a l i s t i c i è s t a t a f o r m u l a t a u n a d i a g n o s i c o r r e t t a d i d i s t u r b o f u n z i o n a l e . S e r v e u n c a m b i o d i p a r a d i g m a - r i m a r c a - P e r t r o p p o t e m p o i p a z i e n t i c o n D n f s o n o r i m a s t i i n u n a z o n a g r i g i a . L a s i n e r g i a t r a n e u r o l o g i a , r i a b i l i t a z i o n e e m e d i c i n a g e n e r a l e p u ò c a m b i a r e l a v i t a d e i p a z i e n t i . M a s e r v e u n a r i s p o s t a i s t i t u z i o n a l e c h i a r a . O g g i a b b i a m o s t r u m e n t i c l i n i c i v a l i d a t i , m o d e l l i d i c u r a e f f i c a c i e u n ' e v i d e n z a s c i e n t i f i c a s o l i d a : è i l m o m e n t o d i r i c o n o s c e r e u f f i c i a l m e n t e q u e s t a p a t o l o g i a e s t r u t t u r a r e u n a r e t e a s s i s t e n z i a l e s u p i ù l i v e l l i " . I n q u e s t o s c e n a r i o , i l m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e ( M m g ) - s o s t e n g o n o i n e u r o l o g i - a s s u m e u n r u o l o s t r a t e g i c o . P r i m o i n t e r l o c u t o r e d e l p a z i e n t e e f i g u r a d i r i f e r i m e n t o , l ' M m g è n e l l a p o s i z i o n e i d e a l e p e r s o s p e t t a r e u n d i s t u r b o f u n z i o n a l e , e v i t a r e a c c e r t a m e n t i i n a p p r o p r i a t i e i n d i r i z z a r e p r e c o c e m e n t e i l p a z i e n t e v e r s o u n n e u r o l o g o e s p e r t o . T u t t a v i a , p r o p r i o c o m e e m e r s o a n c h e d a l l ' i n d a g i n e n a z i o n a l e r e c e n t e m e n t e c o n d o t t a e p u b b l i c a t a , l a l i m i t a t a c o n o s c e n z a d e l q u a d r o c l i n i c o s p e c i f i c o r a p p r e s e n t a a n c o r a u n a b a r r i e r a a l l ’ i d e n t i f i c a z i o n e p r e c o c e . D a q u i n a s c e l ' e s i g e n z a d i p r o g r a m m i f o r m a t i v i r i v o l t i a l l a m e d i c i n a g e n e r a l e , c o m e i l p r o g e t t o a v v i a t o a V e r o n a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a ( S i m g ) e i l s i n d a c a t o ( F i m m g ) d i r i f e r i m e n t o . O g g i i l c e n t r o d i V e r o n a r a p p r e s e n t a l ' u n i c o d i I I I l i v e l l o d e l V e n e t o , d o t a t o d i u n t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e c o m p l e t o - n e u r o l o g i , f i s i a t r i , f i s i o t e r a p i s t i , l o g o p e d i s t i e p s i c o l o g i - e c o s t i t u i s c e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e p e r d i a g n o s i , t r a t t a m e n t o , f o r m a z i o n e e r i c e r c a . I l c e n t r o è a n c h e m e m b r o d e l c o m i t a t o s c i e n t i f i c o d e l l a M o v e m e n t D i s o r d e r s S o c i e t y e p r o m u o v e l i n e e g u i d a i s p i r a t e a i m o d e l l i a n g l o s a s s o n i , c o m e q u e l l o s c o z z e s e , b a s a t o s u u n a p p r o c c i o a t r e l i v e l l i d i i n t e r v e n t o : M m g e n e u r o l o g o g e n e r a l i s t a p e r l a d i a g n o s i ( p r i m o l i v e l l o ) , p r e s a i n c a r i c o r i a b i l i t a t i v a d a p a r t e d i u n g r u p p o e s p e r t o ( s e c o n d o l i v e l l o ) , e g e s t i o n e d e i c a s i c o m p l e s s i i n c e n t r i d i a l t a s p e c i a l i z z a z i o n e ( t e r z o l i v e l l o ) . U n a r e t e c o s ì s t r u t t u r a t a p e r m e t t e r e b b e d i r i d u r r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e i r i t a r d i d i a g n o s t i c i , m i g l i o r a r e g l i e s i t i c l i n i c i e o t t e n e r e u n r i s p a r m i o s t i m a t o p e r i l S s r d i c i r c a 5 . 5 0 0 e u r o p e r p a z i e n t e s e l a d i a g n o s i f o s s e a n t i c i p a t a d i a l m e n o q u a t t r o a n n i . " N o n è s o l o u n a q u e s t i o n e m e d i c a , m a d i g i u s t i z i a s a n i t a r i a : r i c o n o s c e r e i D n f e c o s t r u i r e u n a r e t e a s s i s t e n z i a l e d e d i c a t a - c o n c l u d e P a d o v a n i - s i g n i f i c a r e s t i t u i r e d i g n i t à a m i g l i a i a d i p e r s o n e , t r o p p o a l u n g o i g n o r a t e d a l l a b u r o c r a z i a e e s c l u s e d a p e r c o r s i t e r a p e u t i c i a d e g u a t i " .