R o m a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a i m m a g i n e è i l s i m b o l o d i c o m e l e n t a m e n t e s t a m o r e n d o l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e . I l d i r i t t o a l l a s a l u t e , q u a l i f i c a t o d a l l a C o s t i t u z i o n e c o m e ' f o n d a m e n t a l e ' , i n q u e s t a f o t o s p r o f o n d a p e r t e r r a i n c i v i l m e n t e . U n 6 0 e n n e m a l a t o d i t u m o r e , n e l p r o n t o s o c c o r s o d i S e n i g a l l i a , è c o s t r e t t o a s d r a i a r s i s u l p a v i m e n t o p e r i l d o l o r e , d o p o a v e r a t t e s o p e r o r e u n a b a r e l l a " . L o s c r i v e G i u s e p p e C o n t e s u i s o c i a l p o s t a n d o l ' i m m a g i n e d e l p a z i e n t e a l p r o n t o s o c c o r s o d i S e n i g a l l i a . " È l a s a n i t à l a n o s t r a p r i m a e m e r g e n z a n a z i o n a l e . I l p r o b l e m a n o n n a s c e c e r t o o g g i , c o n q u e s t o G o v e r n o . O r a l a s i t u a z i o n e p e r ò è a r r i v a t a a u n p u n t o d i n o n r i t o r n o , c o n 6 m i l i o n i d i p e r s o n e c h e n o n s i c u r a n o p i ù e l i v e l l i d i i n v e s t i m e n t o i n s a n i t à r i s p e t t o a l P i l m o l t o l o n t a n i d a q u e l 7 % a c u i e r a v a m o t o r n a t i c o n l a p a n d e m i a . D o v e s o n o i p r o v v e d i m e n t i u r g e n t i ? S e n o n c i s i r e n d e c o n t o c h e s e r v e u n p i a n o s h o c k s u q u e s t o a n z i c h é b u t t a r e s o l d i n e l l e s p e s e m i l i t a r i n e l g i r o d i q u a l c h e a n n o a v r e m o i d i r i t t i d e i c i t t a d i n i r i d o t t i a c a r t a s t r a c c i a " . " V a n n o r i v i s t i s u b i t o g l i i m p e g n i s u l r i a r m o , b i s o g n a i m m e d i a t a m e n t e m e t t e r e i n c a m p o u n a t e r a p i a d ' u r t o p e r p r o n t o s o c c o r s o , o s p e d a l i , l i s t e d ' a t t e s a e m e d i c i n a t e r r i t o r i a l e " .