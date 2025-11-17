R o m a , 1 7 n o v ( A d n k r o n o s ) - " I n q u e s t i t r e a n n i i l g o v e r n o h a f a t t o d u e d e c r e t i p e r r i d u r r e l e l i s t e d ’ a t t e s a e l e l i s t e d ’ a t t e s a s o n o a u m e n t a t e " . L o h a d e t t o F r a n c e s c o B o c c i a , c a p o g r u p p o d e l P d a l S e n a t o , a P i n g P o n g , R a i R a d i o 1 . " Q u a n d o n o n i n v e s t i s e r i a m e n t e s u l l a s a n i t à p u b b l i c a , q u a n d o t a g l i i l P n r r e r i d u c i l a p r e v e n z i o n e t e r r i t o r i a l e , i l s i s t e m a c r o l l a - h a a g g i u n t o B o c c i a - . P e r f a r f u n z i o n a r e d a v v e r o l a s a n i t à b i s o g n a i n v e s t i r e a l m e n o i l 7 % d e l P I L . C o n i l 5 , 9 % , m i n i m o s t o r i c o , q u a l s i a s i p r o p o s t a r i s c h i a d i e s s e r e u n a t o p p a p i ù g r a n d e d e l b u c o " .