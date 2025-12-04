R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D i s u g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i , s o c i a l i e d e c o n o m i c h e c h e c o m p r o m e t t o n o l ' e q u i t à e l a t e m p e s t i v i t à n e l l ' a c c e s s o a i s e r v i z i s a n i t a r i . E ' i l q u a d r o c o m p l e s s o e f r a m m e n t a t o c h e e m e r g e d a l r e p o r t ' L a p r o g r a m m a z i o n e s a n i t a r i a p e r l ' e q u i t à ' , c o n d o t t o d a S a l u t e q u i t à e p r e s e n t a t o o g g i a R o m a . L a m a n c a n z a d i u n n u o v o P i a n o s a n i t a r i o n a z i o n a l e - l ' u l t i m o r i s a l e a v e n t ' a n n i f a e c i o è a l 2 0 0 6 - 2 0 0 8 - n o n o s t a n t e s i a u n a d e m p i m e n t o p r e v i s t o d a l l a l e g g e ; u n a p r o r o g a d e l P a t t o p e r l a s a l u t e 2 0 1 9 - 2 0 2 1 c h e n o n a f f r o n t a i p r o b l e m i e p i d e m i o l o g i c o - d e m o g r a f i c i e q u e l l i d e l p o s t - p a n d e m i a , i n s i e m e a l l a d i s o m o g e n e i t à d e i P i a n i s a n i t a r i r e g i o n a l i d i m o s t r a n o u n a c a r e n z a d i v i s i o n e s t r a t e g i c a , u n i t a r i a e d i c o o r d i n a m e n t o t r a l i v e l l i i s t i t u z i o n a l i d i g o v e r n o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . S e c o n d o l ' O s s e r v a t o r i o a t t i v a t o d a S a l u t e q u i t à - i n f o r m a u n a n o t a - e s i s t o n o e s p e r i e n z e r e g i o n a l i e l o c a l i c h e s i r i v e l a n o i n d i v e r s i a m b i t i a n t i c i p a t r i c i d i r i s p o s t e a b i s o g n i d i f f u s i i n t u t t o i l P a e s e e c h e r a p p r e s e n t a n o ' i n c u b a t o r i d i i n n o v a z i o n e ' i n t e r e s s a n t i . U n q u a d r o a r t i c o l a t o e c o m p l e s s o s u c u i i l R e p o r t p r e s e n t a t o a l 3 ° S u m m i t d i S a l u t e q u i t à i n t e g r a q u e l l i p r e s e n t a t i e d i s c u s s i i n o c c a s i o n e d e l l e e d i z i o n i p r e c e d e n t i - L e d i e c i l e v e p e r l ' e q u i t à ; L e l e v e p e r l a s o s t e n i b i l i t à - e f a i l p u n t o s u l l a p r o g r a m m a z i o n e s a n i t a r i a n a z i o n a l e e r e g i o n a l e . N e l 2 0 2 4 c i r c a u n a p e r s o n a s u 1 0 ( 9 , 9 % ) h a r i n u n c i a t o a v i s i t e o e s a m i s p e c i a l i s t i c i a c a u s a d i l u n g h e l i s t e d ' a t t e s a ( 6 , 8 % ) e d i f f i c o l t à e c o n o m i c h e ( 5 , 3 % ) , u n f e n o m e n o i n c r e s c i t a r i s p e t t o a l 2 0 2 3 ( 7 , 5 % ) e a l p e r i o d o p r e - p a n d e m i c o ( 6 , 3 % n e l 2 0 1 9 ) . " D e l l a n e c e s s i t à d i v a r a r e u n n u o v o P i a n o s a n i t a r i o n a z i o n a l e s i p a r l a o r m a i d a a n n i - s o t t o l i n e a T o n i n o A c e t i , p r e s i d e n t e d i S a l u t e q u i t à - E ' m e n z i o n a t a c o m e u n a d e l l e a z i o n i s t r a t e g i c h e d a a t t u a r e a n c h e n e g l i u l t i m i d u e A t t i d i i n d i r i z z o d e l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , q u e l l i r e l a t i v i a g l i a n n i 2 0 2 4 e 2 0 2 5 . A d o g g i p e r ò n e s s u n t e s t o è s t a t o a n c o r a p u b b l i c a t o n é t r a s m e s s o a l l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i . M a s c r i v e r e u n t e s t o n o n b a s t a . C h i s a r à a d a p p r o v a r l o e c o n q u a l i t e m p i s t i c h e ? - d o m a n d a A c e t i - I l P a r l a m e n t o o i l G o v e r n o i n s i e m e a l l e R e g i o n i ? V e r r à g a r a n t i t a u n a p a r t e c i p a z i o n e d i t u t t i g l i s t a k e h o l d e r , a p a r t i r e d a l l e a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i e c i t t a d i n i ? S a r à a g g a n c i a t o a r i s o r s e s p e c i f i c h e e v i n c o l a t e p e r l a s u a a t t u a z i o n e e a d u n c r o n o - p r o g r a m m a c h i a r o ? S a r à o g g e t t o d i u n o s t r i n g e n t e m o n i t o r a g g i o ? " . E a n c o r a : " S a r à u n P i a n o s o c i a l e e s a n i t a r i o o a n c o r a u n a v o l t a s o l o s a n i t a r i o ? S a r à s t r u m e n t o p e r l a m a n u t e n z i o n e o r d i n a r i a o p e r a t t u a r e u n a p p r o c c i o t r a s f o r m a t i v o d e l S s n ? I n v e s t i r e n e l 2 0 2 6 o l t r e 1 4 2 m i l i a r d i d i e u r o s e n z a u n a v i s i o n e c h i a r a e l u n g i m i r a n t e d e l S s n e u n a v e r a e l e a l e c o l l a b o r a z i o n e i s t i t u z i o n a l e S t a t o - R e g i o n i - a m m o n i s c e - s a r e b b e u n ' o p p o r t u n i t à p e r s a p e r a m m o d e r n a r e e r a f f o r z a r e i l n o s t r o S s n " . N e l d e t t a g l i o , l a r i c o g n i z i o n e s u i P i a n i s a n i t a r i d e l l e R e g i o n i e P r o v i n c e A u t o n o m e d i S a l u t e q u i t à m o s t r a c h e : 1 0 R e g i o n i h a n n o u n P i a n o s a n i t a r i o i n t e g r a t o s o c i o s a n i t a r i o ; 1 6 h a n n o u n P i a n o s a n i t a r i o o s o c i o s a n i t a r i o a p p r o v a t o p r i m a d e l l a p a n d e m i a ; 4 s o n o a l l a v o r o p e r l ' a g g i o r n a m e n t o : B a s i l i c a t a e P i e m o n t e s o n o i m p e g n a t e n e l l ' i t e r a p p r o v a t i v o d e l l o r o n u o v o p i a n o r e g i o n a l e . L ' U m b r i a s t a l a v o r a n d o a l l ' a g g i o r n a m e n t o d e l p r o p r i o P i a n o s a n i t a r i o r e g i o n a l e . L ' E m i l i a R o m a g n a h a a t t i v a t o u n p e r c o r s o p a r t e c i p a t i v o p e r l a r e d a z i o n e d e l n u o v o P i a n o s o c i a l e e s a n i t a r i o r e g i o n a l e . A b r u z z o e P u g l i a h a n n o l a v o r a t o a p r o g r a m m i o p e r a t i v i r e g i o n a l i ( P o r ) 2 0 2 5 - 2 0 2 7 ; C a l a b r i a e M o l i s e r i s p e t t i v a m e n t e a q u e l l i d e l 2 0 2 2 - 2 0 2 5 e 2 0 2 3 - 2 0 2 5 . I l M o l i s e s t a l a v o r a n d o a l n u o v o P o r 2 0 2 5 - 2 0 2 7 ( i n c o n s u l t a z i o n e p u b b l i c a ) . I l F r i u l i V e n e z i a G i u l i a è l ' u n i c a R e g i o n e c h e p r o v v e d e , p e r a d e m p i e r e a u n a s u a n o r m a r e g i o n a l e , a u n a g g i o r n a m e n t o a n n u a l e d e l l a p i a n i f i c a z i o n e s o c i o s a n i t a r i a c o n l e g g e r e g i o n a l e . L a P a d i T r e n t o s i d i s t i n g u e p e r a v e r r e a l i z z a t o u n a p i a n i f i c a z i o n e d i p i ù a m p i o r e s p i r o c o n d u r a t a d e c e n n a l e . P e r l a c o s t r u z i o n e e r e a l i z z a z i o n e d e l P i a n o p e r l a s a l u t e d e l T r e n t i n o h a a t t i v a t o u n p r o c e s s o p a r t e c i p a t o . I l P i a n o i n c l u d e i n d i c a t o r i d i e s i t o ( l e g a t i a i 5 m a c r o - o b i e t t i v i ) p e r i l m o n i t o r a g g i o e l a r e n d i c o n t a z i o n e p u b b l i c a d e l l ' a n d a m e n t o d e l p i a n o . O l t r e a l P i a n o s a n i t a r i o n a z i o n a l e e a l P a t t o p e r l a s a l u t e - p r o s e g u e S a l u t e q u i t à - a t t e n d o n o i n C o n f e r e n z a S t a t o - R e g i o n i i l n u o v o P i a n o n a z i o n a l e d i g o v e r n o l i s t e d ' a t t e s a 2 0 2 5 - 2 0 2 7 , i l n u o v o P i a n o p a n d e m i c o 2 0 2 5 - 2 0 2 9 , l a p r o p o s t a d i p r o r o g a d e l P i a n o n a z i o n a l e v a c c i n i 2 0 2 3 - 2 0 2 5 e i l P i a n o n a z i o n a l e s a l u t e m e n t a l e 2 0 2 5 - 2 0 3 0 . E ' s t a t a r i c h i e s t a d a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e l a p r o r o g a d e l P i a n o n a z i o n a l e d e l l a p r e v e n z i o n e 2 0 2 0 - 2 0 2 5 , m a n o n è s t a t a a c c o l t a d a l l e R e g i o n i c h e i n v e c e h a n n o c h i e s t o e t r o v a t o i n t e s a p e r a v v i a r e d e i t a v o l i d i l a v o r o p e r l a s t e s u r a d e l n u o v o p i a n o p r i m a d e l l a s u a s c a d e n z a . E ' s t a t a i n v e c e a c c o r d a t a l a p r o r o g a d a l l e R e g i o n i p e r i l P i a n o n a z i o n a l e c o n t r a s t o a n t i b i o t i c o - r e s i s t e n z a 2 0 2 2 - 2 0 2 5 f i n o a l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 6 . D a l 2 0 2 3 a d o g g i s o n o i n v e c e s t a t i a g g i o r n a t i : i l n u o v o P i a n o o n c o l o g i c o n a z i o n a l e 2 0 2 3 - 2 0 2 7 e i l P i a n o n a z i o n a l e m a l a t t i e r a r e , a d i s t a n z a d i 7 a n n i d a i p r e c e d e n t i , e i l P i a n o n a z i o n a l e c r o n i c i t à , d o p o 9 a n n i , s e b b e n e c o n o s s e r v a z i o n i e r i l i e v i d a p a r t e d e l l a C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i s u f i n a n z i a m e n t i , t r a s p a r e n z a n e l l ' i n c l u s i o n e / e s c l u s i o n e d e l l e p a t o l o g i e ( e s . p s o r i a s i ) . T r a l e s f i d e d a a f f r o n t a r e - s o t t o l i n e a i l r e p o r t - e m e r g o n o : l o n g e v i t à ( i c e n t e n a r i i t a l i a n i s o n o a u m e n t a t i d e l 3 0 % n e g l i u l t i m i 1 0 a n n i ) , m u l t i c u l t u r a l i t à ( u n a p e r s o n a r e s i d e n t e s u 1 0 è s t r a n i e r a ) , m a c o n n u c l e i f a m i l i a r i s e m p r e m e n o n u m e r o s i ( f r a p o c o m e n o d i 2 0 a n n i , n e l 2 0 4 3 , 1 0 , 7 m i l i o n i d i p e r s o n e v i v r a n n o s o l e e 6 , 2 m i l i o n i s a r a n n o a n z i a n i ) e c o n p i ù d i u n a p e r s o n a s u 5 a r i s c h i o d i p o v e r t à o e s c l u s i o n e s o c i a l e ( p r e v a l e n t e m e n t e a l S u d ) . A n c o r a p o c o d i g i t a l e : n e l 2 0 2 3 l ' I t a l i a è a l v e n t i d u e s i m o p o s t o d e l l a g r a d u a t o r i a E u 2 7 , c o n u n a d i s t a n z a d i 2 0 p u n t i p e r c e n t u a l i d a l l a S p a g n a ( 6 6 , 2 % ) e d i 1 4 p u n t i p e r c e n t u a l i d a l l a F r a n c i a ( 5 9 , 7 % ) . L ' I t a l i a - r e g i s t r a a n c o r a i l r a p p o r t o - è i l q u i n t o P a e s e a l m o n d o p e r a s p e t t a t i v a d i v i t a a l l a n a s c i t a ( 8 3 , 5 a n n i ) , m a g l i a n n i a t t e s i d i v i t a i n b u o n e c o n d i z i o n i d i s a l u t e s o n o s o l o 5 8 , 1 , i n c a l o r i s p e t t o a l 2 0 2 3 . L e d i s u g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i s o n o e v i d e n t i : l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a v a r i a d i c i r c a 3 a n n i t r a l e r e g i o n i p i ù l o n g e v e ( P a T r e n t o , 8 4 , 7 a n n i ) e q u e l l e m e n o l o n g e v e ( C a m p a n i a , 8 1 , 7 a n n i ) . L a m o r t a l i t à è p i ù e l e v a t a n e l M e z z o g i o r n o , s o p r a t t u t t o p e r c a u s e c a r d i o v a s c o l a r i e d i a b e t e . N e l 2 0 2 1 i t a s s i d i m o r t a l i t à e v i t a b i l e ( p r e v e n i b i l e e t r a t t a b i l e ) s o n o s o p r a l a m e d i a n a z i o n a l e i n C a m p a n i a , s e g u i t a d a M o l i s e , S i c i l i a , P u g l i a e L a z i o . L e p r i n c i p a l i c a u s e d i m o r t e - r i l e v a S a l u t e q u i t à - s o n o l e m a l a t t i e d e l s i s t e m a c i r c o l a t o r i o e i t u m o r i . L a s a l u t e d e l c e r v e l l o r a p p r e s e n t a u n a p r i o r i t à c r e s c e n t e : 7 m i l i o n i d i p e r s o n e a f f e t t e d a e m i c r a n i a , 1 2 m i l i o n i c o n d i s t u r b i d e l s o n n o , 1 , 2 m i l i o n i c o n d e m e n z a , 8 0 0 . 0 0 0 c o n e s i t i d i i c t u s e 4 0 0 . 0 0 0 c o n P a r k i n s o n e u n q u i n t o d e l l a p o p o l a z i o n e c o n d i s t u r b i p s i c h i c i ( e s . a n s i a , d e p r e s s i o n e ) . D i v e r s e p a t o l o g i e n o n h a n n o r i c o n o s c i m e n t i i n a t t i d i p r o g r a m m a z i o n e n a z i o n a l e ( e s . p s o r i a s i , c e f a l e a , c a r d i o m i o p a t i e , e t c . ) o n e i L e a , c o n d i s u g u a g l i a n z e i n t e r m i n i d i t u t e l e s a n i t a r i e e s o c i a l i a l l e q u a l i i l P a r l a m e n t o p r o v a a d a r e r i s p o s t e c o n p r o p o s t e d i l e g g e . L a s p e s a s a n i t a r i a o u t o f p o c k e t s o s t e n u t a d a l l e f a m i g l i e è a u m e n t a t a d i c i r c a 9 m i l i a r d i d i e u r o t r a i l 2 0 1 2 e i l 2 0 2 4 , r a g g i u n g e n d o 4 1 . 2 9 9 m i l i a r d i d i e u r o . N e l 2 0 2 4 , i l 5 % d e l l e f a m i g l i e h a a v u t o p r o b l e m i n e l r a g g i u n g e r e t r e o p i ù s e r v i z i e s s e n z i a l i , c o m p r e s i q u e l l i s a n i t a r i , c o n d i f f e r e n z e t e r r i t o r i a l i s i g n i f i c a t i v e : d a l 2 , 6 % n e l l a P a d i B o l z a n o a l l ' 8 , 9 % i n C a m p a n i a . O t t o R e g i o n i n o n g a r a n t i s c o n o i L i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a , i n p a r t i c o l a r e n e l l ' a r e a d e l l ' a s s i s t e n z a d i s t r e t t u a l e e n e l l a p r e v e n z i o n e , a u m e n t a n d o l e d i s u g u a g l i a n z e n e l l ' a c c e s s o a i s e r v i z i . U n e s e m p i o è l ' a m b i t o o n c o l o g i c o : l e r e t i c l i n i c h e m i g l i o r a n o n e l c o m p l e s s o , m a C a l a b r i a , M o l i s e , M a r c h e , B a s i l i c a t a e S a r d e g n a a n c o r a n o n r i e s c o n o a s o d d i s f a r e l a d o m a n d a i n t e r n a d e i p a z i e n t i e p r e s e n t a n o m o b i l i t à s a n i t a r i a . S e t t e r e g i o n i a n c o r a n o n h a n n o i n t e g r a t o l a r e t e c o n l ' a t t i v i t à t e r r i t o r i a l e ( B a s i l i c a t a , F r i u l i V e n e z i a G i u l i a , M a r c h e , P a B o l z a n o , P u g l i a , S i c i l i a , U m b r i a ) e p e r q u e s t o A g e n a s h a e l a b o r a t o l e L i n e e d i i n d i r i z z o s u l l ' i n t e g r a z i o n e o s p e d a l e - t e r r i t o r i o i n o n c o l o g i a t r a s m e s s e i n C o n f e r e n z a d e l l e R e g i o n i n e l 2 0 2 4 e a n c o r a i n s t a n d - b y . P e r g l i s c r e e n i n g o n c o l o g i c i o r g a n i z z a t i n e l 2 0 2 4 , 1 7 , 9 m i l i o n i d i p e r s o n e s o n o s t a t e i n v i t a t e a s o t t o p o r s i a g l i e s a m i , m a s o l o 7 , 3 m i l i o n i h a n n o a d e r i t o . I v a l o r i p i ù b a s s i s o n o p e r i l c a n c r o d e l c o l o n r e t t o , u n i c o r i v o l t o s i a a l l a p o p o l a z i o n e m a s c h i l e c h e f e m m i n i l e : l a c o p e r t u r a è n e t t a m e n t e i n f e r i o r e a l v a l o r e r a c c o m a n d a t o d e l 5 0 % , a t t e s t a n d o s i a l 3 3 , 3 % , c o n u n g r a d i e n t e N o r d - S u d m o l t o a c c e n t u a t o . I n o l t r e , s i a m o a i p r i m i p o s t i d e l l ' U n i o n e p e r t a s s o n a z i o n a l e d i d o n a z i o n e : 3 0 , 2 d o n a t o r i p e r m i l i o n e d i p e r s o n e ( p m p ) , a n c h e s e c o n d i f f e r e n z e m a r c a t e N o r d - S u d : T o s c a n a ( 4 9 , 4 d o n a t o r i p m p ) , E m i l i a R o m a g n a ( 4 5 , 5 ) e V e n e t o ( 4 4 , 7 ) s o n o l e p i ù ' g e n e r o s e ' , c o n t r a r i a m e n t e a M o l i s e 3 , 4 ; B a s i l i c a t a 1 6 , 7 ; C a m p a n i a 2 1 , 2 . M i g l i o r a a n c h e l a r a c c o l t a d i p l a s m a c h e h a s u p e r a t o l e 9 0 0 t o n n e l l a t e , m a l a d o m a n d a d i i m m u n o g l o b u l i n e p o l i v a l e n t i è d e l + 5 7 % n e g l i u l t i m i 1 0 a n n i e i l l i v e l l o d i a u t o s u f f i c i e n z a c h e a b b i a m o r a g g i u n t o è d e l 5 9 % .