R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A r r i v a a T o r i n o m a r t e d ì 2 7 g e n n a i o ' I l t u o c u o r e n e l l e t u e m a n i ' , l a c a m p a g n a i t i n e r a n t e d i p r e v e n z i o n e c a r d i o - c e r e b r o v a s c o l a r e p r o m o s s a d a D a i i c h i S a n k y o I t a l i a , c h e p r e v e d e u n a g i o r n a t a d i s c r e e n i n g g r a t u i t i , d a l l e 9 a l l e 1 6 . 3 0 , i n p i a z z a S o l f e r i n o , p e r r i d u r r e i l r i t a r d o n e l l a r i c h i e s t a d i a s s i s t e n z a , m i g l i o r a r e l a c o n o s c e n z a d e i s i n t o m i ( a n c h e n e l l e l o r o d i f f e r e n z e t r a i s e s s i ) e f a v o r i r e l ' a d e s i o n e a i p e r c o r s i t e r a p e u t i c i e d i f o l l o w - u p , i n f o r m a n d o s i e a d o t t a n d o c o m p o r t a m e n t i d i p r e v e n z i o n e . L e m a l a t t i e c a r d i o - c e r e b r o v a s c o l a r i ( C v d ) - r i c o r d a l a f a r m a c e u t i c a i n u n a n o t a - r e s t a n o l a p r i m a c a u s a d i m o r t a l i t à n e l m o n d o . L a c a m p a g n a è p r o m o s s a d a D a i i c h i S a n k y o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' I s t i t u t o n a z i o n a l e p e r l e r i c e r c h e c a r d i o v a s c o l a r i ( I n r c ) e c o n i l p a t r o c i n i o d e l C o m u n e d i T o r i n o e d i A l i c e I t a l i a O d v , C i t t a d i n a n z a t t i v a , C o o r d i n a m e n t o n a z i o n a l e a s s o c i a z i o n i d e l c u o r e ( C o n a c u o r e O d v ) , F a n d - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i a b e t i c i O d v , F e d e r - A i p a e F i p c - F o n d a z i o n e i t a l i a n a p e r i l c u o r e E t s . L ' i n i z i a t i v a s e g u e l a p u b b l i c a z i o n e d e l P o l i c y A c t ' S a l u t e c a r d i o v a s c o l a r e : u n i m p e g n o c o m u n e p e r m i g l i o r a r e l a p r e v e n z i o n e e l ' a d e r e n z a t e r a p e u t i c a ' , p r o m o s s o d a D a i i c h i S a n k y o e r e d a t t o d a u n g r u p p o d i l a v o r o m i s t o c o m p o s t o d a i s t i t u z i o n i , e s p e r t i s a n i t a r i , s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , a s s o c i a z i o n i c i v i c h e , f o n d a z i o n i e o r g a n i z z a z i o n i d i p a z i e n t i . S o l o n e l 2 0 2 1 - r i p o r t a u n a n o t a - l e m a l a t t i e d e l s i s t e m a c i r c o l a t o r i o h a n n o c a u s a t o o l t r e 2 1 7 m i l a d e c e s s i i n I t a l i a ( p a r i a l 3 0 , 8 % d e l t o t a l e ) , c o n f e r m a n d o s i l a p r i m a c a u s a d i m o r t e n e l P a e s e . L a s c a r s a a d e r e n z a t e r a p e u t i c a g r a v a s u l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e p e r c i r c a 2 m i l i a r d i d i e u r o l ' a n n o . M i g l i o r a n d o q u e s t o a s p e t t o a n c h e s o l o d e l 1 5 % s i p o t r e b b e r i d u r r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e i l r i s c h i o d i i n f a r t o , i c t u s e m o r t a l i t à c a r d i o v a s c o l a r e , c o n u n r i s p a r m i o p o t e n z i a l e d i o l t r e 3 0 0 m i l i o n i d i e u r o l ' a n n o . N e l d e t t a g l i o , d u r a n t e l a g i o r n a t a s a r à p o s s i b i l e e f f e t t u a r e g r a t u i t a m e n t e : e l e t t r o c a r d i o g r a m m a ( E c g ) , c o n t r o l l o d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a , t e s t l i p i d i c o , m i s u r a z i o n e d e l l a g l i c e m i a e d e l l a c i r c o n f e r e n z a v i t a . O p e r a t o r i s a n i t a r i e v o l o n t a r i s a r a n n o p r e s e n t i p e r f o r n i r e c o n s u l e n z e , m a t e r i a l e i n f o r m a t i v o s e m p l i f i c a t o e i n d i c a z i o n i s u c o m e r i v o l g e r s i a i s e r v i z i s a n i t a r i t e r r i t o r i a l i . L a c a m p a g n a n o n s i l i m i t a a i c o n t r o l l i , m a i n t e n d e a n c h e s e n s i b i l i z z a r e s u l l ' i m p o r t a n z a d e l l ' a d e r e n z a t e r a p e u t i c a e d e l l a c o m u n i c a z i o n e m e d i c o - p a z i e n t e . " P e r s c o n f i g g e r e l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i , l ' a d e r e n z a t e r a p e u t i c a è f o n d a m e n t a l e , m a n o n n a s c e d a l n u l l a - s o t t o l i n e a E m a n u e l a F o l c o , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e i t a l i a n a p e r i l c u o r e - E ' i l f r u t t o d i u n p a t t o d i f i d u c i a c h e s i a t t i v a e s c l u s i v a m e n t e q u a n d o l a c o m u n i c a z i o n e m e d i c o - p a z i e n t e d i v e n t a i l c u o r e d e l l a r e l a z i o n e d i c u r a , q u a n d o s i i n s t a u r a l a c o s i d d e t t a a l l e a n z a t e r a p e u t i c a . A s c o l t o r e c i p r o c o e d e m p a t i a s o n o g l i s t r u m e n t i c h e t r a s f o r m a n o u n a s e m p l i c e p r e s c r i z i o n e i n u n a c o l l a b o r a z i o n e a t t i v a . L a t a p p a t o r i n e s e d e l p r o g e t t o ' I l t u o c u o r e n e l l e t u e m a n i ' c i r i c o r d a q u a n t o s i a f o n d a m e n t a l e p r o m u o v e r e t a l e c o n s a p e v o l e z z a n e i c i t t a d i n i : i n v e s t i r e n e l l a q u a l i t à d e l d i a l o g o s i g n i f i c a i n v e s t i r e n e l l a s a l u t e . U n a b u o n a c o m u n i c a z i o n e n o n s i l i m i t a a d a c c o m p a g n a r e i l p e r c o r s o d i c u r a , m a n e c o s t i t u i s c e i l p r e r e q u i s i t o , g a r a n t e n d o c h e i l p a z i e n t e s e g u a l e t e r a p i e e a d o t t i s t i l i d i v i t a p i ù s a n i c o n l a g i u s t a m o t i v a z i o n e e c o s t a n z a " . Q u e s t i c o n c e t t i s o n o p a r t i c o l a r m e n t e v a l i d i p e r l e p e r s o n e a c u i s o n o g i à s t a t i d i a g n o s t i c a t i u n a m a l a t t i a c a r d i o v a s c o l a r e o i l d i a b e t e . " P e r c h i c o n v i v e c o n a r i t m i e c a r d i a c h e , i n p a r t i c o l a r e c o n l a f i b r i l l a z i o n e a t r i a l e - s p i e g a N i c o l a M e r l i n , p r e s i d e n t e d i F e d e r - A i p a - a d e r i r e c o n p r e c i s i o n e a l l e t e r a p i e e a l l e i n d i c a z i o n i c l i n i c h e è f o n d a m e n t a l e p e r p r e v e n i r e c o m p l i c a n z e a n c h e m o l t o g r a v i . L ' a d e r e n z a a l t r a t t a m e n t o n a s c e a n c h e d a u n a c o m u n i c a z i o n e e f f i c a c e : i l p a z i e n t e d e v e p o t e r c a p i r e c o s a s t a a c c a d e n d o , p e r c h é è n e c e s s a r i a q u e l l a t e r a p i a , q u a l i b e n e f i c i p u ò p o r t a r e n e l l u n g o p e r i o d o . U n a c o m u n i c a z i o n e a t t e n t a , c o n t i n u a e t r a s p a r e n t e p e r m e t t e a l p a z i e n t e d i s e n t i r s i a c c o m p a g n a t o , r a s s i c u r a t o e r e a l m e n t e p a r t e c i p e n e l p r o p r i o p e r c o r s o d i s a l u t e , a u m e n t a n d o l a m o t i v a z i o n e a s e g u i r e l e t e r a p i e i n m o d o c o r r e t t o " . " L e p e r s o n e c o n d i a b e t e h a n n o u n r i s c h i o s i g n i f i c a t i v a m e n t e p i ù a l t o d i s v i l u p p a r e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i , c o m e l ' i n f a r t o e l ' i c t u s - e v i d e n z i a M a n u e l a B e r t a g g i a , p r e s i d e n t e F a n d - Q u e s t o r i s c h i o a u m e n t a u l t e r i o r m e n t e s e l ' i p e r c o l e s t e r o l e m i a n o n è g e s t i t a a d e g u a t a m e n t e . I n q u e s t o c a s o , s i v e r i f i c a l ' a s s o c i a z i o n e d i d u e f a t t o r i d i r i s c h i o c h e l e p e r s o n e c o n d i a b e t e d e v o n o a s s o l u t a m e n t e t e n e r e s o t t o c o n t r o l l o . E c c o p e r c h é l e c a m p a g n e d i i n f o r m a z i o n e e p r e v e n z i o n e s o n o i m p o r t a n t i e c i v e d r a n n o s e m p r e a t t i v a m e n t e c o i n v o l t i e p a r t e c i p i " . T r o p p o s p e s s o , p e r ò , l a p o p o l a z i o n e n o n è a d e g u a t a m e n t e i n f o r m a t a o s e g u e c o m p o r t a m e n t i n o n s u f f r a g a t i d a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a . N e l l ' a g g i o r n a m e n t o d e l l e l i n e e g u i d a p e r l a g e s t i o n e d e l p a z i e n t e d i s l i p i d e m i c o p r e s e n t a t e a l C o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à e u r o p e a d i c a r d i o l o g i a ( E s c ) 2 0 2 5 , p e r e s e m p i o , s i è c h i a r i t o c h e i n t e g r a t o r i e v i t a m i n e s e n z a e f f i c a c i a d o c u m e n t a t a n e l l a r i d u z i o n e d e l c o l e s t e r o l o L d l e s e n z a p r o v e d i s i c u r e z z a / b e n e f i c i o c a r d i o v a s c o l a r e n o n s o n o r a c c o m a n d a t i , r i c o r d a l a n o t a . L a c a r e n z a d i c o n s a p e v o l e z z a e i n f o r m a z i o n e è e v i d e n z i a t a a n c h e d a i r i s u l t a t i d e l l a s u r v e y e u r o p e a r e a l i z z a t a d a D a i i c h i S a n k y o E u r o p e ' T h e 2 0 2 5 E u r o p e a n H e a r t H e a l t h S u r v e y - P u b l i c P e r c e p t i o n s o n C a r d i o v a s c u l a r C a r e ' , c o n d o t t a o n l i n e t r a i l 2 5 m a r z o e i l 1 4 a p r i l e 2 0 2 5 i n A u s t r i a , B e l g i o , G e r m a n i a , I t a l i a , P o r t o g a l l o e S p a g n a . H a n n o p a r t e c i p a t o c o m p l e s s i v a m e n t e 3 . 6 7 4 p a z i e n t i e 4 . 9 0 6 c i t t a d i n i . S o n o e m e r s i r i s u l t a t i s i g n i f i c a t i v i c h e m o t i v a n o l a n e c e s s i t à d i r a f f o r z a r e p r e v e n z i o n e e i n f o r m a z i o n e s u l p u b b l i c o . un terzo dei pazienti dichiara di aver vissuto un evento cardiaco o di essere stato classificato ad alto rischio cardiovascolare; tra il pubblico generale, i fattori legati allo stile di vita (attività fisica e alimentazione) sono percepiti come la principale barriera alla salute cardiovascolare. I n o l t r e : l e d o n n e r i s u l t a n o s i g n i f i c a t i v a m e n t e p i ù p r o p e n s e d e g l i u o m i n i a c o n s i d e r a r e l o s t r e s s c o m e o s t a c o l o a l m a n t e n i m e n t o d e l l a s a l u t e c a r d i o v a s c o l a r e ; i l 5 3 % d e i p a z i e n t i n o n c o n o s c e l e d i f f e r e n z e d i s i n t o m a t o l o g i a t r a u o m i n i e d o n n e ; l a c o n s a p e v o l e z z a c a l a d r a s t i c a m e n t e c o n l ' e t à ( 4 6 % t r a i < 2 5 a n n i a l 1 5 % t r a g l i o v e r 6 5 ) ; q u a s i i l 5 0 % d e l p u b b l i c o g e n e r a l e n o n r i c o n o s c e d i f f e r e n z e d i g e n e r e n e i s i n t o m i ; l a m a g g i o r a n z a ( 5 3 % d e g l i u o m i n i e 4 4 % d e l l e d o n n e ) r i t i e n e c h e n o n e s i s t a n o . O l t r e u n q u a r t o d e i p a z i e n t i a f f e r m a d i n o n a v e r m a i c o n t a t t a t o u n p r o f e s s i o n i s t a s a n i t a r i o n o n o s t a n t e l a c o m p a r s a d i s i n t o m i c a r d i o v a s c o l a r i ; t r a l e p a z i e n t i d i s e s s o f e m m i n i l e , q u a s i i l 4 0 % a t t e n d e o l t r e 6 s e t t i m a n e d a l l ' i n s o r g e n z a d e i s i n t o m i p r i m a d i r i v o l g e r s i a u n m e d i c o . I l 1 7 % d e i p a z i e n t i d i c h i a r a d i e s s e r e " p o c o f a m i l i a r e " c o n i s i n t o m i d e l l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i , i n d i c a n d o l a n e c e s s i t à d i m a g g i o r e i n f o r m a z i o n e e d e d u c a z i o n e . P e r q u a n t o r i g u a r d a l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a , s i r i l e v a c h e : o l t r e i l 2 0 % d e i p a z i e n t i i t a l i a n i n o n s i r e p u t a p a r t i c o l a r m e n t e i n f o r m a t o s u i s i n t o m i c a r d i o v a s c o l a r i . I p i ù r i c o n o s c i u t i s o n o : d o l o r e t o r a c i c o 7 9 % , a f f a t i c a m e n t o 7 3 % e d i f f i c o l t à r e s p i r a t o r i e 7 2 % , m e n t r e d o l o r e l o c a l i z z a t o ( 3 1 % ) e n a u s e a / v o m i t o ( 2 9 % ) s o n o m e n o n o t i ; s o l o i l 1 7 % h a c e r c a t o a s s i s t e n z a m e d i c a i m m e d i a t a m e n t e d o p o l ' i n s o r g e n z a d e i s i n t o m i ; i l g r u p p o p i ù n u m e r o s o ( 2 6 % ) h a a t t e s o a l c u n i g i o r n i ; i l 2 4 % h a d i c h i a r a t o d i n o n a v e r m a i c o n s u l t a t o u n m e d i c o p e r s i n t o m i c a r d i o v a s c o l a r i . I l p e s o c o r p o r e o ( 8 0 % ) è p e r c e p i t o c o m e i l p r i n c i p a l e f a t t o r e d i r i s c h i o , s e g u i t o d a l l ' e t à ( 6 6 % ) . I l 6 0 % d e i p a z i e n t i r i t i e n e c h e u n a c o m u n i c a z i o n e p i ù e f f i c a c e d a p a r t e d e l m e d i c o a i u t e r e b b e m a g g i o r m e n t e , e i l 5 3 % i n d i c a l a n e c e s s i t à d i i n f o r m a z i o n i p i ù s e m p l i c i e c h i a r e .