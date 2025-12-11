R o m a , 1 1 d i c ( A d n k r o n o s ) - E ' n a t o l ’ I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e ' B e n e s s e r e a c u s t i c o ' , u n n u o v o o r g a n i s m o t r a s v e r s a l e c h e s i p r o p o n e d i p r o m u o v e r e u n r i n n o v a t o i m p e g n o i s t i t u z i o n a l e s u i t e m i d e l l a s a l u t e u d i t i v a , d e l l a q u a l i t à a c u s t i c a d e g l i a m b i e n t i e d e l l ’ i m p a t t o d e l r u m o r e s u l l a v i t a d e l l e p e r s o n e . L ’ I n t e r g r u p p o è s t a t o i s t i t u i t o s u i n i z i a t i v a d i L u c i a n o C i o c c h e t t i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , c o n i l s o s t e g n o d i U d i t o I t a l i a , o n l u s i m p e g n a t a n e l l a p r o m o z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l l ’ i m p o r t a n z a d e l l a p r e v e n z i o n e e d e l b e n e s s e r e u d i t i v o e n e h a n n o p a r l a t o a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i i l g i o r n a l i s t a d i R a i n e w s 2 4 A l b e r t o P u o t i , l a p r e s i d e n t e d i U d i t o I t a l i a V a l e n t i n a F a r i c e l l i , i d e p u t a t i N a z a r i o P a g a n o , M a r i a C h i a r a G a d d a , M a r c o F u r f a r o , l a p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o s c i e n t i f i c o d i U d i t o I t a l i a M a r c e l l a M a r l e t t a e i l f o n d a t o r e d i U d i t o I t a l i a M a u r o M e n z i e t t i . " L ’ u d i t o è i l c a n a l e s e n s o r i a l e a t t r a v e r s o c u i c o s t r u i a m o l a n o s t r a p r i m a m e m o r i a : i s u o n i s i i m p r i m o n o n e l c e r v e l l o p r i m a d e l l e i m m a g i n i e i n f l u e n z a n o p r o f o n d a m e n t e p e r s o n a l i t à , c o m p o r t a m e n t o e q u a l i t à d e l l a v i t a . E p p u r e l ’ i n q u i n a m e n t o a c u s t i c o , i n d i c a t o d a l l ’ A g e n z i a E u r o p e a p e r l ’ A m b i e n t e c o m e i l s e c o n d o f a t t o r e a m b i e n t a l e p i ù d a n n o s o p e r l a s a l u t e u m a n a , r e s t a u n p r o b l e m a a n c o r a t r o p p o s o t t o v a l u t a t o " , è s t a t o s p i e g a t o . " L ’ I n t e r g r u p p o n a s c e p e r c o l m a r e q u e s t o v u o t o , c r e a n d o u n a p i a t t a f o r m a s t a b i l e d i c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i , c o m u n i t à s c i e n t i f i c a , i m p r e s e , a s s o c i a z i o n i e c i t t a d i n i . L ’ o b i e t t i v o è f a v o r i r e u n a p p r o c c i o i n t e r d i s c i p l i n a r e e s i n e r g i c o c h e a c c o m p a g n i i l P a e s e v e r s o u n a n u o v a c u l t u r a d e l l ’ a s c o l t o , i n l i n e a c o n l a d e f i n i z i o n e d i s a l u t e d e l l ’ O M S c o m e ' p i e n o b e n e s s e r e f i s i c o , m e n t a l e e s o c i a l e - è s t a t o a g g i u n t o - . S o n o s e m p r e p i ù e v i d e n t i g l i e f f e t t i d e l r u m o r e s u l l a s a l u t e : d i s t u r b i d e l s o n n o , s t r e s s , d a n n i n e u r o v e g e t a t i v i , o l t r e a u n p r o g r e s s i v o d e t e r i o r a m e n t o d e l l ’ u d i t o . M o l t e d i q u e s t e c o n s e g u e n z e e m e r g o n o g i à a l i v e l l i d i e s p o s i z i o n e i n f e r i o r i a i l i m i t i f i s s a t i d a l l a n o r m a t i v a i t a l i a n a ( 6 5 d B d i g i o r n o , 5 5 d B d i n o t t e ) " . I t r a s p o r t i r a p p r e s e n t a n o u n a d e l l e f o n t i p i ù i m p a t t a n t i : i n E u r o p a c i r c a 1 8 m i l i o n i d i p e r s o n e s o n o e s p o s t e c r o n i c a m e n t e a i r u m o r i d e l t r a f f i c o , r e n d e n d o d i f f i c i l e r a g g i u n g e r e l ’ o b i e t t i v o d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a d i r i d u r r e e n t r o i l 2 0 3 0 i l n u m e r o d e i c i t t a d i n i d i s t u r b a t i d a q u e s t e e m i s s i o n i . “ D e b e l l a r e c o m p l e t a m e n t e l ’ i n q u i n a m e n t o a c u s t i c o è i m p o s s i b i l e – s o t t o l i n e a n o i p r o m o t o r i – m a i n v e s t i r e n e l l a p r e v e n z i o n e s i g n i f i c a p r o t e g g e r e l a s a l u t e d e l l e p e r s o n e e m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a n e l l e n o s t r e c i t t à ” . L ’ I n t e r g r u p p o l a v o r e r à p e r p r o m u o v e r e p o l i t i c h e l u n g i m i r a n t i c h e c o n s i d e r i n o l a p r e v e n z i o n e n o n c o m e u n a s p e s a , m a c o m e u n i n v e s t i m e n t o s t r a t e g i c o e i n t e r g e n e r a z i o n a l e . L ’ a t t i v i t à d e l l ’ I n t e r g r u p p o s i a r t i c o l e r à l u n g o t r e d i r e t t r i c i p r i n c i p a l i . S a l u t e : c o l l a b o r a z i o n e c o n c o m u n i t à s c i e n t i f i c a , s c u o l e , i m p r e s e b i o m e d i c a l i e i s t i t u z i o n i p e r r a f f o r z a r e l a s e n s i b i l i z z a z i o n e e l a p r e v e n z i o n e d e l d a n n o d a r u m o r e . Q u a l i t à d e l s u o n o : c o i n v o l g i m e n t o d e i s e t t o r i c h e p r o g e t t a n o e s v i l u p p a n o t e c n o l o g i e e s t r u m e n t i p e r l a p r o d u z i o n e e r i p r o d u z i o n e s o n o r a , d a l l ’ i n t r a t t e n i m e n t o a l l a m e d i c i n a . Q u a l i t à a c u s t i c a d e g l i a m b i e n t i d i v i t a : a t t e n z i o n e a i l u o g h i d o m e s t i c i , l a v o r a t i v i e r i c r e a t i v i , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a g l i s t a n d a r d O M S p e r s a l e d a c o n c e r t o , r i s t o r a n t i , d i s c o t e c h e e s p a z i p u b b l i c i . P e r d a r e c o n t i n u i t à e c o n c r e t e z z a a l l ’ a z i o n e d e l l ’ I n t e r g r u p p o , s a r à i s t i t u i t o u n T a v o l o d i l a v o r o p e r m a n e n t e , c o m p o s t o d a i m e m b r i d e l l ’ I n t e r g r u p p o e d e l C o m i t a t o t e c n i c o e a p e r t o a l l a p a r t e c i p a z i o n e d i r a p p r e s e n t a n t i d e i c o r p i i n t e r m e d i , s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , o r d i n i p r o f e s s i o n a l i , e s p e r t i t e c n i c i e d i r i g e n t i d e i M i n i s t e r i c o m p e t e n t i ( R i c e r c a , I s t r u z i o n e , S a l u t e , W e l f a r e , T r a s p o r t i ) . L a p e r d i t a u d i t i v a , s p e s s o s t i g m a t i z z a t a e s o t t o v a l u t a t a , r a p p r e s e n t a o g g i l a t e r z a c a u s a d i d i s a b i l i t à a l m o n d o . H a r i c a d u t e s i g n i f i c a t i v e s u l l a v i t a f a m i l i a r e , e d u c a t i v a , l a v o r a t i v a e s o c i a l e , o l t r e a c o s t i e c o n o m i c i s t i m a t i d a l l ’ O M S i n 1 . 0 0 0 m i l i a r d i d i d o l l a r i l ’ a n n o . L ’ I n t e r g r u p p o s i i m p e g n a a p r o m u o v e r e p o l i t i c h e d i p r e v e n z i o n e e c o n s a p e v o l e z z a c h e c o n t r i b u i s c a n o a r i d u r r e q u e s t o i m p a t t o e a g a r a n t i r e a c i t t a d i n i d i t u t t e l e e t à u n a c c e s s o p i ù d i f f u s o a l l a c u r a e a l l a p r o t e z i o n e d e l l ’ u d i t o .