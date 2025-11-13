R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a 1 a d u l t o s u 4 s o f f r e d i d i s t u r b i d e l s o n n o e i l 1 0 - 1 5 % d i i n s o n n i a c r o n i c a , m a i l p r o b l e m a r e s t a s p e s s o s o t t o v a l u t a t o o a f f r o n t a t o c o n l e g g e r e z z a . E p p u r e , l a p r i v a z i o n e d e l s o n n o a l t e r a l e f u n z i o n i d e l s i s t e m a n e r v o s o , i n d e b o l i s c e l e d i f e s e i m m u n i t a r i e , c o m p r o m e t t e l a s a l u t e m e t a b o l i c a e c a r d i o v a s c o l a r e , p e g g i o r a l ’ u m o r e , l a c o n c e n t r a z i o n e e l e r e l a z i o n i s o c i a l i . I g r a n d i a r t i s t i d i o g n i e p o c a h a n n o r a p p r e s e n t a t o l ’ i n s o n n i a c o m e c o n d i z i o n e c h e i n v e s t e l ’ e q u i l i b r i o p s i c o f i s i c o e l e e m o z i o n i : M i c h e l a n g e l o ( L a n o t t e ) ; G o y a ( I l s o n n o d e l l a r a g i o n e g e n e r a m o s t r i ) ; M u n c h ( N o t t e i n s o n n e ) ; D a l ì ( I l s o n n o ) e i c o n t e m p o r a n e i W a l l ( I n s o m n i a ) e B o u r g e o i s ( I n s o m n i a D r a w i n g s ) . O g g i l a s c i e n z a c o n f e r m a c h e i l b u o n s o n n o è u n a l l e a t o d i s a l u t e , p r e v e n z i o n e e c o e s i o n e s o c i a l e , e i n v i t a a r i c o n o s c e r e e a f f r o n t a r e l ’ i n s o n n i a , s e n z a b a n a l i z z a r l a . S o n o i t e m i d i ‘ I p n o s i s – A c c e n d e r e u n a l u c e s u l l a n o t t e ’ , i n c o n t r o c o n l a s t a m p a c h e s i è s v o l t a o g g i a M i l a n o . P r o m o s s o d a N e o p h a r m e d G e n t i l i , h a p r o p o s t o u n p e r c o r s o t r a 1 5 o p e r e d ’ a r t e d e d i c a t e a l t e m a d e l l ’ i n s o n n i a , r a c c o n t a t e d a l d i r e t t o r e a r t i s t i c o d e l M u s e o N o v e c e n t o d i F i r e n z e S e r g i o R i s a l i t i , i n u n d i a l o g o t r a a r t e e s c i e n z a p e r r i p o r t a r e l ’ a t t e n z i o n e s u l v a l o r e d e l s o n n o c o m e ‘ c u r a i n v i s i b i l e ’ . L ’ i n s o n n i a - i n f o r m a u n a n o t a - p u ò m a n i f e s t a r s i c o m e d i f f i c o l t à a d a d d o r m e n t a r s i , r i s v e g l i n o t t u r n i f r e q u e n t i , r i s v e g l i o p r e c o c e o s o n n o n o n r i s t o r a t o r e . Q u a n d o i l d i s t u r b o s i r i p e t e p e r a l m e n o t r e n o t t i a s e t t i m a n a e d u r a o l t r e t r e m e s i , s i p a r l a d i i n s o n n i a c r o n i c a . " I l s o n n o è u n b i s o g n o p r i m a r i o e u n p o t e n t e f a t t o r e d i p r e v e n z i o n e - s p i e g a C a r o l i n a L o m b a r d i , d i r e t t o r e d e l C e n t r o d i M e d i c i n a d e l S o n n o , I s t i t u t o A u x o l o g i c o I t a l i a n o I r c c s d i M i l a n o - P r o t e g g e i l s i s t e m a c a r d i o c i r c o l a t o r i o , f a v o r i s c e l a r i g e n e r a z i o n e d e i t e s s u t i e l ’ e l i m i n a z i o n e d e l l e s c o r i e d a l n o s t r o c e r v e l l o , r i d u c e n d o i l r i s c h i o d i m a l a t t i e n e u r o d e g e n e r a t i v e . L e c a u s e d i u n s o n n o n o n a d e g u a t o p o s s o n o e s s e r e m o l t e p l i c i : a n s i a , s t r e s s , a l t e r a z i o n i d e l r i t m o c i r c a d i a n o ( c i c l o s o n n o - v e g l i a ) , d i s t u r b i d e l r e s p i r o n e l s o n n o o d i t i p o d e p r e s s i v o - e l e n c a l ’ e s p e r t a - G l i e f f e t t i r i g u a r d a n o t u t t o l ’ o r g a n i s m o : d a l s i s t e m a n e r v o s o a q u e l l o i m m u n i t a r i o , d a l s i s t e m a e n d o c r i n o a q u e l l o c a r d i o v a s c o l a r e , i n f l u e n z a n d o l a r e g o l a z i o n e d e l l e e m o z i o n i , l a m o d u l a z i o n e d e l l a t e m p e r a t u r a , i l s e n s o d i f a m e e s a z i e t à , l a p r e s s i o n e e l a f r e q u e n z a c a r d i a c a . È u n a c o n d i z i o n e c h e m e r i t a a t t e n z i o n e e t r a t t a m e n t i m i r a t i " . L e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e d i m o s t r a n o c h e l a m a n c a n z a d i r i p o s o a u m e n t a i l r i s c h i o d i d i s t u r b i p s i c h i a t r i c i , m e t a b o l i c i e c a r d i o v a s c o l a r i . N e i g i o v a n i , l a c o e s i s t e n z a d i p i ù s i n t o m i d ’ i n s o n n i a s i a s s o c i a a u n r i s c h i o m a g g i o r e d i i p e r t e n s i o n e n e g l i a n n i s u c c e s s i v i . N o n a c a s o , l ’ A m e r i c a n H e a r t A s s o c i a t i o n h a i n s e r i t o i l s o n n o t r a g l i 8 p i l a s t r i d e l l a s a l u t e c a r d i o v a s c o l a r e . " D o r m i r e m a l e n o n c o m p r o m e t t e s o l o l a s a l u t e : m i n a a n c h e l e r e l a z i o n i e l a c o e s i o n e s o c i a l e - s o t t o l i n e a C l a u d i o M e n c a c c i , p s i c h i a t r a e c o - p r e s i d e n t e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o p s i c o f a r m a c o l o g i a - E s i s t e u n a r e l a z i o n e b i d i r e z i o n a l e t r a s o n n o e g e n t i l e z z a : c h i d o r m e p o c o è p i ù i r r i t a b i l e , m e n o e m p a t i c o e p i ù i n c l i n e a i c o n f l i t t i . I l b u o n s o n n o , i n v e c e , f a v o r i s c e l a r e g o l a z i o n e e m o t i v a , e l e r e l a z i o n i s e r e n e , a l o r o v o l t a , m i g l i o r a n o l a q u a l i t à d e l s o n n o . T u t t a v i a , m o l t i p a z i e n t i c o n v i v o n o c o n l ’ i n s o n n i a p e r m e s i s e n z a r i c o n o s c e r l a : l a m a n c a n z a d i c o n s a p e v o l e z z a è i l p r i m o o s t a c o l o a l l a d i a g n o s i " . P e r a u m e n t a r e l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l ’ i n s o n n i a , è o n l i n e l a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e ‘ S e v u o i e s s e r e s v e g l i o , d o r m i ’ . L ’ i n i z i a t i v a , p r o m o s s a d a l l a f a r m a c e u t i c a , r a c c o g l i e e s p e r i e n z e r e a l i l e g a t e a i d i s t u r b i d e l s o n n o e c o n s i g l i d e g l i e s p e r t i p e r d i f f o n d e r e u n a n u o v a c u l t u r a d e l s o n n o c o m e p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a s a l u t e . " L ’ i n s o n n i a è m o l t o p i ù d i f f u s a d i q u a n t o e m e r g a n e l l a p r a t i c a c l i n i c a - e v i d e n z i a C e s a r e L i b e r a l i , m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e , A s s t M i l a n o - M o l t i p a z i e n t i c o n v i v o n o a l u n g o c o n i l d i s t u r b o s e n z a p a r l a r n e c o n i l m e d i c o , i g n o r a n d o c h e u n c a t t i v o s o n n o è s p e s s o u n s e g n a l e d ’ a l l a r m e . L a d i a g n o s i p r e c o c e e v i t a c r o n i c i z z a z i o n i e c o n s e n t e d i i m p o s t a r e u n p e r c o r s o t e r a p e u t i c o e f f i c a c e e p e r s o n a l i z z a t o . I l m e d i c o d i m e d i c i n a g e n e r a l e h a u n r u o l o c e n t r a l e n e l l ’ i n q u a d r a m e n t o d e l l ’ i n s o n n i a , c h e p a r t e d a l c o l l o q u i o c l i n i c o e , n e i c a s i p i ù c o m p l e s s i , p u ò e s s e r e s u p p o r t a t o d a e s a m i s t r u m e n t a l i c o m e l a p o l i s o n n o g r a f i a . F o n d a m e n t a l e è a n c h e l ’ e d u c a z i o n e a u n a c o r r e t t a i g i e n e d e l s o n n o , o v v e r o q u e l l ’ i n s i e m e d i a b i t u d i n i q u o t i d i a n e c h e a i u t a n o a d a v e r e u n r i p o s o d i q u a l i t à " . A g g i u n g e L o m b a r d i : " L e l i n e e g u i d a i n t e r n a z i o n a l i r a c c o m a n d a n o u n a p p r o c c i o g r a d u a l e . S i p a r t e d a i n t e r v e n t i n o n f a r m a c o l o g i c i - m o d i f i c a d e l l o s t i l e d i v i t a , i g i e n e d e l s o n n o , t e r a p i a c o g n i t i v o - c o m p o r t a m e n t a l e – f i n o a d a r r i v a r e a l l e t e r a p i e f a r m a c o l o g i c h e s p e c i f i c h e a s e c o n d a d e l l a c a u s a p r i m a r i a d e l l ’ i n s o n n i a i d e n t i f i c a t a n e i d i v e r s i c a s i , f o n d a m e n t a l e q u i n d i l a c o r r e t t a d i a g n o s i c h e p e r m e t t e d i p e r s o n a l i z z a r e l a t e r a p i a i n b a s e a l t i p o d i d i s t u r b o e a l l e e v e n t u a l i c o m o r b i d i t à £ . T u t t e l e i n f o r m a z i o n i e l e t e s t i m o n i a n z e s o n o d i s p o n i b i l i s u s e v u o i e s s e r e s v e g l i o d o r m i . i t , e s u l l e p i a t t a f o r m e Y o u T u b e e S p o t i f y . S u l s i t o d e l l a c a m p a g n a è d i s p o n i b i l e l a r e t e d e i C e n t r i d e l s o n n o i n I t a l i a , i n s i e m e a l l e b u o n e p r a t i c h e e c o n s i g l i d e g l i s p e c i a l i s t i p e r f a v o r i r e u n s o n n o r i s t o r a t o r e .