M o s c a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - V l a d i m i r P u t i n h a p r e m i a t o g l i s v i l u p p a t o r i d e l v e i c o l o s o t t o m a r i n o P o s e i d o n e d e l m i s s i l e d a c r o c i e r a B u r e v e s t n i k e h a a n n u n c i a t o l ' i n i z i o d e l l a p r o d u z i o n e i n s e r i e d e l s i s t e m a O r e s h n i k . I l m i s s i l e B u r e v e s t n i k e i l v e i c o l o s o t t o m a r i n o s e n z a p i l o t a P o s e i d o n g a r a n t i r a n n o l a p a r i t à s t r a t e g i c a p e r t u t t o i l X X I s e c o l o , h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e r u s s o c o n f e r e n d o l e o n o r i f i c e n z e s t a t a l i . " I l r i s u l t a t o c h e a v e t e r a g g i u n t o è , s e n z a e s a g e r a r e , d i i m p o r t a n z a s t o r i c a p e r i l n o s t r o p o p o l o , p e r g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a e l a p a r i t à s t r a t e g i c a p e r i d e c e n n i a v e n i r e e , s i p o t r e b b e p e r s i n o d i r e , p e r l ' i n t e r o X X I s e c o l o " , h a d e t t o P u t i n d u r a n t e l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e .