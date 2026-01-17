G r o z n y , 1 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - A d a m K a d y r o v , f i g l i o d e l d i t t a t o r e c e c e n o R a m z a n K a d y r o v , è s t a t o r i c o v e r a t o i n o s p e d a l e i n g r a v i c o n d i z i o n i d o p o u n i n c i d e n t e s t r a d a l e a G r o z n y . L o h a r i f e r i t o R a d i o F r e e E u r o p e . I l f i g l i o d i c i o t t e n n e d e l d i t t a t o r e c e c e n o è a c a p o d e i s e r v i z i d i s i c u r e z z a d i R a m z a n K a d y r o v d a l n o v e m b r e 2 0 2 3 . I l c a n a l e T e l e g r a m d e l l ' o p p o s i z i o n e N i y s o h a r i f e r i t o c h e i l t r a f f i c o n e l l a c a p i t a l e c e c e n a è s t a t o l i m i t a t o i n s e g u i t o a u n i n c i d e n t e s t r a d a l e c h e h a c o i n v o l t o K a d y r o v . I l c o r t e o s i s t a v a m u o v e n d o a d a l t a v e l o c i t à p r i m a d i i n c o n t r a r e u n o s t a c o l o , c a u s a n d o u n i n c i d e n t e e d i v e r s i f e r i t i , h a r i f e r i t o N i y s o . U n ' a m b u l a n z a a e r e a c h e t r a s p o r t a v a i l f e r i t o K a d y r o v è a t t e r r a t a a M o s c a a l l ' 0 1 , 1 0 o r a d i M o s c a , h a r i f e r i t o R b c U c r a i n a , c i t a n d o c a n a l i d i m o n i t o r a g g i o e m e d i a r u s s i . R i c e v e r à c u r e m e d i c h e n e l l a c a p i t a l e r u s s a , h a r i f e r i t o u n a f o n t e a n o n i m a a R a d i o F r e e E u r o p e . P o c o d o p o , u n a l t r o a e r e o è d e c o l l a t o d a G r o z n y p e r M o s c a : l o s t e s s o a e r e o c h e R a m z a n K a d y r o v h a s p e s s o u t i l i z z a t o n e g l i E m i r a t i A r a b i U n i t i n e g l i u l t i m i a n n i , h a r i f e r i t o R b c U c r a i n a .