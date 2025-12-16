M o s c a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s / A f p ) - U n b a m b i n o d i d i e c i a n n i è s t a t o u c c i s o a c o l t e l l a t e d a u n a l t r o s t u d e n t e i n u n a s c u o l a n e l l a z o n a d i O d i n c o v o , a p o c h i c h i l o m e t r i a o v e s t d i M o s c a . E ' q u a n t o c o n f e r m a u n a r i c o s t r u z i o n e d e l l a P o l i z i a r u s s a . S e c o n d o u n a n o t a , " l a P o l i z i a h a r i c e v u t o u n a s e g n a l a z i o n e d i u n o s t u d e n t e c h e h a a c c o l t e l l a t o u n v i g i l a n t e , u t i l i z z a t o s p r a y a n t i a g g r e s s i o n e e p o i a c c o l t e l l a t o u n o s t u d e n t e d i d i e c i a n n i , c h e è m o r t o p e r l e f e r i t e r i p o r t a t e " . " L ' a s s a l i t o r e è s t a t o a r r e s t a t o " , a g g i u n g e i l c o m u n i c a t o .