R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D a t a n t i a n n i s e g u o A i s l a , m a n o n s o l o : v a d o a p p e n a p o s s o a t r o v a r e d e g l i a m i c i c h e l a S l a c e l ' h a n n o . P e r m e è v e r a m e n t e f a r s i s e n t i r e , e s s e r c i , è i m p o r t a n t e s e n s i b i l i z z a r e " . A d i r l o a l l ' A d n k r o n o s è R o n , i n t e r v i s t a t o i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o i n p r o g r a m m a s t a s e r a n e l l a s e d e d e l l ' a g e n z i a A d n k r o n o s i n P i a z z a M a s t a i i n c u i m u s i c a e s o l i d a r i e t à t o r n a n o a u n i r s i , d a l t i t o l o L a P r o m e s s a 2 0 2 5 d i A i s l a , d e d i c a t o a l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a . R o n , t e s t i m o n i a l u f f i c i a l e d i A i s l a O n l u s , è m o l t o s e n s i b i l e a l l a t e m a t i c a d o p o a v e r p e r s o u n c a r i s s i m o a m i c o p r o p r i o a c a u s a d e l l a S l a . S t a s e r a , i n u n p a l c o a l l e s t i t o i n P i a z z a M a s t a i , c a n t e r à c i n q u e d e i p i ù g r a n d i s u c c e s s i d e l s u o r e p e r t o r i o : ' V o r r e i i n c o n t r a r t i f r a c e n t ' a n n i ' , ' A n i m a ' , ' U n a c i t t à p e r c a n t a r e ' , ' A l m e n o p e n s a m i ' e ' P i a z z a g r a n d e ' .