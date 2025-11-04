R o m a , 4 n o v ( A d n k r o n o s ) - " H o a p p r e s o d e l l a t r a g i c a s c o m p a r s a d i O c t a y S t r o i c i , l ' o p e r a i o r i m a s t o v i t t i m a d e l c r o l l o d e l l a T o r r e d e i C o n t i a R o m a . R i v o l g o a i s u o i f a m i l i a r i , a i c o l l e g h i e a q u a n t i g l i e r a n o v i c i n i , i l c o r d o g l i o e l a v i c i n a n z a m i a p e r s o n a l e e d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a e a i s o c c o r r i t o r i i l s e n t i t o r i n g r a z i a m e n t o p e r l a l o r o i m p o r t a n t e o p e r a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o I g n a z i o L a R u s s a .