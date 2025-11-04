R o m a , 4 n o v ( A d n k r o n o s ) - “ L a n o t i z i a d e l l a s c o m p a r s a d i O c t a y S t r o i c i , v i t t i m a d e l c r o l l o a v v e n u t o a l l a T o r r e d e i C o n t i , a d d o l o r a p r o f o n d a m e n t e . R i v o l g o a l l a s u a f a m i g l i a l e m i e c o n d o g l i a n z e e l a m i a v i c i n a n z a . U n p e n s i e r o a i s u o i c a r i e a i c o l l e g h i . A i v i g i l i d e l f u o c o , a l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e e a t u t t i i s o c c o r r i t o r i r i n n o v o i m i e i s e n t i t i r i n g r a z i a m e n t i p e r l ’ i m p e g n o d i m o s t r a t o i n u n a s i t u a z i o n e d i g r a n d e d i f f i c o l t à ” . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i L o r e n z o F o n t a n a .