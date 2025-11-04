Roma, 4 nov (Adnkronos) - La notizia della scomparsa di Octay Stroici, vittima del crollo avvenuto alla Torre dei Conti, addolora profondamente. Rivolgo alla sua famiglia le mie condoglianze e la mia vicinanza. Un pensiero ai suoi cari e ai colleghi. Ai vigili del fuoco, alle forze dellordine e a tutti i soccorritori rinnovo i miei sentiti ringraziamenti per limpegno dimostrato in una situazione di grande difficoltà. Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.