R o m a , 4 n o v ( A d n k r o n o s ) - " O c t a y S t r o i c i n o n c e l ’ h a f a t t a , è m o r t o a 6 6 a n n i s u l c a n t i e r e d e l l a T o r r e d e i C o n t i . C e l ' h a m e s s a t u t t a , r e s i s t e n d o p e r 1 1 o r e s o t t o l e m a c e r i e . C e l ' h a n n o m e s s a t u t t a i V i g i l i d e l f u o c o , l e F o r z e d e l l ' o r d i n e e t u t t i i s o c c o r r i t o r i c h e l ' h a n n o e s t r a t t o d o p o i l c r o l l o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l G i u s e p p e C o n t e . " P u r t r o p p o g l i a p p l a u s i e l a g i o i a s i s o n o t r a s f o r m a t i i n p o c o t e m p o i n l a c r i m e . C i s t r i n g i a m o a l d o l o r e d i c h i g l i v o l e v a b e n e , a i c o l l e g h i f e r i t i . S a p p i a m o t u t t i c h e i l c o r d o g l i o n o n b a s t a . S e r v i r à g i u s t i z i a . S e r v i r à f a r e d i p i ù a f f i n c h é c e r t e c o s e n o n a c c a d a n o p i ù " , a g g i u n g e .