R o m a , 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A d e r i s c o e p a r t e c i p e r ò a l l a m a n i f e s t a z i o n e c o n v o c a t a p e r d o m a n i d a l l a C g i l i n r i s p o s t a a l g r a v i s s i m o a t t o i n t i m i d a t o r i o c o n t r o l a s e d e d e l s i n d a c a t o a P r i m a v a l l e . È f o n d a m e n t a l e e s s e r e p r e s e n t i p e r r i b a d i r e u n p r i n c i p i o c h i a r o : l e s e d i d e l p i ù g r a n d e s i n d a c a t o i t a l i a n o r a p p r e s e n t a n o s p a z i d i d e m o c r a z i a e p a r t e c i p a z i o n e . O g n i a t t a c c o a i l a v o r a t o r i e a l l e l a v o r a t r i c i c o s t i t u i s c e u n a f e r i t a a l l a d e m o c r a z i a c h e n o n p u ò e s s e r e n é t o l l e r a t o n é m i n i m i z z a t o " . C o s ì M a r t a B o n a f o n i , c o o r d i n a t r i c e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o c o n d e l e g a a l T e r z o S e t t o r e e a l l ’ A s s o c i a z i o n i s m o e c o n s i g l i e r a r e g i o n a l e d e l L a z i o .