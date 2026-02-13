R o m a , 1 3 f e b ( A d n k r o n o s ) - " I l c e n t r o s t o r i c o c a p i t o l i n o , s e m p r e p i ù c o n g e s t i o n a t o d a l l e a u t o , è p a t r i m o n i o d e l l ’ u m a n i t à U n e s c o e b e n e p r e z i o s o d e l l a c i t t à c h e v a a s s o l u t a m e n t e t u t e l a t o . B e n e q u i n d i l e d i r e t t i v e f i r m a t e d a l l ’ A s s e s s o r e a l l a M o b i l i t à , E u g e n i o P a t a n è , s u l l e a u t o e l e t t r i c h e e m i l d h y b r i d , c h e m i a u g u r o v e n g a n o p r e s t o t r a m u t a t e i n a l t r e t t a n t e d e l i b e r e e a p p r o v a t e d a l l a G i u n t a C a p i t o l i n a " . L o h a a f f e r m a t o l a P r e s i d e n t e d e l M u n i c i p i o I d i R o m a C a p i t a l e , L o r e n z a B o n a c c o r s i . " L ’ a u m e n t o d e l 3 0 0 % d a l 2 0 2 1 a l 2 0 2 5 d e l l e v e t t u r e e l e t t r i c h e , p a s s a t e d a 2 1 . 0 0 0 a 7 5 . 0 0 0 - a g g i u n g e l a P r e s i d e n t e B o n a c c o r s i - e q u e l l o s m i s u r a t o d e l l e m i l d h y b r i d - v e i c o l i p e r a l t r o a s s a i p o c o ‘ s o s t e n i b i l i ’ d a l p u n t o d i v i s t a d e l l e e m i s s i o n i - h a n n o c o s t r e t t o l ’ a m m i n i s t r a z i o n e a d e m a n a r e d e i p r o v v e d i m e n t i a t u t e l a d e l P r i m o M u n i c i p i o e d e l l o s t r a o r d i n a r i o p a t r i m o n i o a r c h e o l o g i c o e m o n u m e n t a l e d e l c e n t r o s t o r i c o c a p i t o l i n o . R i d u r r e d r a s t i c a m e n t e i l n u m e r o d i v e i c o l i p r i v a t i n e l c e n t r o s t o r i c o , i n f a t t i , n o n è u n a s c e l t a i d e o l o g i c a , m a u n a s c e l t a d i r e s p o n s a b i l i t à . C h i a m m i n i s t r a h a i l d o v e r e d i p r o t e g g e r e l a c i t t à e l a s u a s t o r i a , a n c h e q u a n d o q u e s t o c o m p o r t a d e c i s i o n i d i f f i c i l i e i m p o p o l a r i . I l c e n t r o n o n è u n ’ a u t o s t r a d a u r b a n a : è i l c u o r e m i l l e n a r i o d i R o m a c h e v a d i f e s o e t u t e l a t o " . " P e r q u e s t o s o s t e n i a m o c o n c o n v i n z i o n e l e m i s u r e d e l l ’ A s s e s s o r e a l l a M o b i l i t à p e r d e c o n g e s t i o n a r e i l t r a f f i c o e r i d u r r e l a p r e s s i o n e d e i v e i c o l i p r i v a t i e n e i g i o r n i s c o r s i a b b i a m o a p p r o v a t o u n a m e m o r i a d i G i u n t a c h e v a i n q u e s t a d i r e z i o n e , a t u t e l a d e l c e n t r o s t o r i c o e d e i s u o i r e s i d e n t i . M e n o a u t o s i g n i f i c a p i ù q u a l i t à d e l l a v i t a , p i ù s i c u r e z z a , p i ù r i s p e t t o p e r l a n o s t r a s t o r i a e l a n o s t r a i d e n t i t à . R o m a m e r i t a s c e l t e c o r a g g i o s e . E i l M u n i c i p i o I s a r à a l f i a n c o d i c h i l a v o r a p e r u n a c i t t à p i ù v i v i b i l e , p i ù s o s t e n i b i l e e p i ù r i s p e t t o s a d e l l a s u a s t o r i a u n i c a a l m o n d o " , c o n c l u d e B o n a c c o r s i