R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " H o s e n t i t o d a s u a s o r e l l a c h e l a p r i o r i t à d e l g o v e r n o n e l 2 0 2 6 s o n o i l p r e m i e r a t o e l a l e g g e e l e t t o r a l e . S c u s a t e s e p e n s a v a m o c h e f o s s e r o i p e n s i o n a t i c h e n o n a r r i v a n o a l l a f i n e d e l m e s e , q u e l l i c h e p r e n d o n o 5 e u r o a l l ' o r a , i 1 0 . 0 0 0 l a v o r a t o r i d e l l ' e x I l v a c h e r i s c h i a n o i l p o s t o . M a n o , p e r v o i l a p r i o r i t à è u n a r i f o r m a c h e i n d e b o l i s c e q u e s t o P a r l a m e n t o e i l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a " . L o d i c e E l l y S c h l e i n i n a u l a a l l a C a m e r a p e r l e d i c h i a r a z i o n i d i v o t o d o p o l e c o m u n i c a z i o n e d e l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i s u l C o n s i g l i o U e .