R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a s t e n s i o n i s m o è u n o d e i p i ù g r a v i p r o b l e m i d e l l e d e m o c r a z i e o c c i d e n t a l i , n o n s o l o d e l l ’ I t a l i a . N o n p o s s i a m o r a s s e g n a r c i a l l ’ i d e a c h e c i ò s i a u n m a l e i n s i t o n e i s i s t e m i d e m o c r a t i c i , d o b b i a m o a l t r e s ì t e n t a r e d i p o r v i r i m e d i o p e r s a l v a g u a r d a r e l a p a r t e c i p a z i o n e p o p o l a r e . U n a m i a p e r s o n a l i s s i m a o p i n i o n e , r i t e n g o c h e p e r r i a v v i c i n a r e l e I s t i t u z i o n i a i c i t t a d i n i s i d o v r e b b e s e g u i r e i l m o d e l l o ‘ S i n d a c o d ’ I t a l i a ’ , c i o è c o n s e n t i r e a l l ’ e l e t t o r e d i s c e g l i e r e t u t t o : i l c a n d i d a t o p r e m i e r , l a c o a l i z i o n e , i l p a r t i t o , i l p a r l a m e n t a r e t r a m i t e p r e f e r e n z e , i l p r e m i o d i m a g g i o r a n z a p e r g a r a n t i r e s t a b i l i t à . I l 1 0 0 % d e l l e s c e l t e i n d e m o c r a z i a d o v r e b b e f a r l e i l c i t t a d i n o , f o r s e c o s ì s i a v r e b b e u n r e c u p e r o d i p a r t e c i p a z i o n e " . C o s ì i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i F a b i o R a m p e l l i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n t e r v e n e n d o p e r p o r t a r e i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i a l l ’ a v v i o d e l c o n v e g n o ' P e r c h é l e p e r s o n e n o n v o t a n o ? ' , n e l l a S a l a d e l l a R e g i n a d e l l a C a m e r a . " N e l c a s o i n v e c e d i l i s t i n i b l o c c a t i o d i c o l l e g i u n i n o m i n a l i - p r o s e g u e - s a r e b b e n e c e s s a r i o p a s s a r e p e r e l e z i o n i p r i m a r i e n o r m a t e d a l l a l e g g e , n o n p e r i n t e n d e r c i q u e l l e a u t o g e s t i t e d a i p a r t i t e c h e s o n o q u a s i s e m p r e a p p a r e c c h i a t e s e n o n t r u c c a t e . U n t e m p o , i l v o t o e r a q u a s i c o r a l e a r r i v a n d o f i n o a l 9 3 % , o r a è p r e c i p i t a t o n e l 2 0 2 2 a l 6 5 % . I n u n a m a n c i a t a d i d e c e n n i , u n a g r a n d e f e t t a d i e l e t t o r i h a d e c i s o d i t e s t a r e a c a s a " . " S o n o t a n t i i m o t i v i d e l l a d i s a f f e z i o n e a l v o t o , d a l l a d i s i l l u s i o n e n e i c o n f r o n t i d e i p a l a z z i d e l l a p o l i t i c a , d e l c i r c u i t o m e d i a t o , d e l l a m a g i s t r a t u r a , d e l s i s t e m a s c o l a s t i c o f i n o a l l a s t a g i o n e d e l c o m m i s s a r i a m e n t o d e l p o p o l o i n c u i s i è i g n o r a t o l ’ e s i t o d e l v o t o p e r n o m i n a r e p e r s o n a l i t à e s t e r n e a l P a r l a m e n t o . L a r i f o r m a d e l p r e m i e r a t o p u ò a i u t a r e d u n q u e a r i p o r t a r e i c i t t a d i n i a l l e u r n e " , c o n c l u d e .