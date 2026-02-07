Roma, 7 feb. (Adnkronos) - La Lega ha preparato una proposta di legge per modificare larticolo 67 della Costituzione. Lobiettivo, sottolineano in ambienti del Carroccio, è evitare i cambi di casacca, che nellultima legislatura sono stati quasi 300. Nella riformulazione proposta dalla Lega, larticolo 67 cambierebbe così: Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di mandato. I membri del Parlamento che, allinizio del mandato o nel corso della legislatura, aderiscono ad un Gruppo parlamentare che rappresenta un partito o movimento politico diverso da quello a cui appartenevano al momento dellelezione decadono dal mandato parlamentare.