R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a L e g a h a p r e p a r a t o u n a p r o p o s t a d i l e g g e p e r m o d i f i c a r e l ’ a r t i c o l o 6 7 d e l l a C o s t i t u z i o n e . L ’ o b i e t t i v o , s o t t o l i n e a n o i n a m b i e n t i d e l C a r r o c c i o , è e v i t a r e i c a m b i d i c a s a c c a , c h e n e l l ’ u l t i m a l e g i s l a t u r a s o n o s t a t i q u a s i 3 0 0 . N e l l a r i f o r m u l a z i o n e p r o p o s t a d a l l a L e g a , l ’ a r t i c o l o 6 7 c a m b i e r e b b e c o s ì : “ O g n i m e m b r o d e l P a r l a m e n t o r a p p r e s e n t a l a N a z i o n e e d e s e r c i t a l e s u e f u n z i o n i c o n v i n c o l o d i m a n d a t o . I m e m b r i d e l P a r l a m e n t o c h e , a l l ’ i n i z i o d e l m a n d a t o o n e l c o r s o d e l l a l e g i s l a t u r a , a d e r i s c o n o a d u n G r u p p o p a r l a m e n t a r e c h e r a p p r e s e n t a u n p a r t i t o o m o v i m e n t o p o l i t i c o d i v e r s o d a q u e l l o a c u i a p p a r t e n e v a n o a l m o m e n t o d e l l ’ e l e z i o n e d e c a d o n o d a l m a n d a t o p a r l a m e n t a r e ” .