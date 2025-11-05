R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - R e n O i l s , C o n s o r z i o n a z i o n a l e v o l o n t a r i o , s e n z a s c o p o d i l u c r o , c h e o r g a n i z z a l a r a c c o l t a , i l t r a t t a m e n t o e l ’ a v v i o a r e c u p e r o d e g l i o l i e g r a s s i v e g e t a l i e a n i m a l i e s a u s t i , è p r e s e n t e a l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d i E c o m o n d o . P e r l ’ o c c a s i o n e v e n g o n o i l l u s t r a t i i r i s u l t a t i 2 0 2 4 , c h e c o n f e r m a n o i l c o n s o l i d a m e n t o d e l l a f i l i e r a d e l r i c i c l o n e l s e t t o r e . N e l 2 0 2 4 s o n o s t a t e i n f a t t i r a c c o l t e c i r c a 6 0 m i l a t o n n e l l a t e d i o l i e g r a s s i v e g e t a l i e a n i m a l i e s a u s t i , c o n u n i n c r e m e n t o d i 1 . 1 4 8 t o n n e l l a t e r i s p e t t o a l 2 0 2 3 . L a r e t e d i r a c c o l t a s i r a f f o r z a c o n o l t r e 6 3 . 6 0 0 p u n t i d i p r e l i e v o s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e : d a t i c h e m o s t r a n o u n s i s t e m a c h e c o n t i n u a a e s p a n d e r s i , s i a i n t e r m i n i d i q u a n t i t à r e c u p e r a t e c h e d i c a p i l l a r i t à t e r r i t o r i a l e . I l V e n e t o s i c o n f e r m a l a r e g i o n e p i ù s e r v i t a c o n 8 . 8 3 2 t o n n e l l a t e r a c c o l t e , s e g u i t o d a l l a L o m b a r d i a c o n 8 . 5 3 6 t o n n e l l a t e , d a l l ' E m i l i a - R o m a g n a c o n 6 . 2 1 0 t o n n e l l a t e , d a l l a C a m p a n i a c o n 6 . 1 4 4 t o n n e l l a t e e d a l l a T o s c a n a c o n 4 . 1 4 0 t o n n e l l a t e . Q u e s t e c i n q u e r e g i o n i r a p p r e s e n t a n o i n s i e m e o l t r e i l 6 8 % d e l l a r a c c o l t a n a z i o n a l e . N e l 2 0 2 4 l a r e t e d i r a c c o l t a h a r a g g i u n t o 6 3 . 6 2 0 p u n t i d i p r e l i e v o s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , c o n u n i n c r e m e n t o d i 2 . 2 3 3 u n i t à r i s p e t t o a i 6 1 . 3 8 7 p u n t i d e l 2 0 2 3 ( + 3 , 6 % ) . L a C a m p a n i a s i c o n f e r m a l a r e g i o n e c o n l a m a g g i o r e d e n s i t à d i p u n t i s e r v i t i ( 1 2 . 8 0 7 ) , s e g u i t a d a L o m b a r d i a ( 8 . 4 6 1 ) , V e n e t o ( 7 . 9 9 5 ) , L a z i o ( 7 . 2 8 9 ) e d E m i l i a - R o m a g n a ( 6 . 8 2 3 ) . P e r s o l l e c i t a r e i l c o i n v o l g i m e n t o d e l l a c i t t a d i n a n z a s o n o s t a t i a t t i v a t i d e i p r o t o c o l l i n e l L a z i o e i n L i g u r i a r i g u a r d a n t i l a r a c c o l t a n e i p i c c o l i c o m u n i , i n o l t r e è s t a t o s i g l a t o u n a c c o r d o c o n A m a z o n : d a l 1 ° g e n n a i o 2 0 2 6 i l g r a n d e v e n d i t o r e o n l i n e r e n d i c o n t e r à l e q u a n t i t à d i o l i a l i m e n t a r i v e n d u t i s u l l a p i a t t a f o r m a e v e r s e r à i l c o n t r i b u t o a m b i e n t a l e a R e n O i l s p e r c o n t o d e i r i v e n d i t o r i . “ S i a m o m o l t o s o d d i s f a t t i d i q u e s t i r i s u l t a t i - c o m m e n t a E n n i o F a n o , p r e s i d e n t e R e n O i l s - e d a l c i r c u i t o v i r t u o s o d i e c o n o m i a c i r c o l a r e c h e n e d e r i v a : d a g l i o l i e s a u s t i s i c o n t i n u a n o a o t t e n e r e b i o c a r b u r a n t i , l u b r i f i c a n t i b i o d e g r a d a b i l i , c o s m e t i c i , d e t e r g e n t i e a l t r i p r o d o t t i a b a s s o i m p a t t o a m b i e n t a l e . L a n o v i t à è l ’ i n t e r e s s e c r e s c e n t e d e l t r a s p o r t o a e r o n a u t i c o p e r i S a f ( S u s t a i n a b l e A v i a t i o n F u e l s - C a r b u r a n t i s o s t e n i b i l i p e r l ’ a v i a z i o n e ) , c h e c o n t e n g o n o o l i e s a u s t i r i c i c l a t i e c o n s e n t o n o d i r i d u r r e f i n o a l l ' 8 0 % l e e m i s s i o n i d i C O 2 d e i v o l i r i s p e t t o a l c h e r o s e n e t r a d i z i o n a l e , s e n z a m o d i f i c h e a i m o t o r i . È u n s e t t o r e i n r a p i d a e s p a n s i o n e g r a z i e a l l e n o r m a t i v e U e c h e i m p o n g o n o d i a u m e n t a r e p r o g r e s s i v a m e n t e l a q u o t a d i c a r b u r a n t i s o s t e n i b i l i . G l i o l i c h e R e n O i l s r a c c o g l i e o g g i p o s s o n o l e t t e r a l m e n t e f a r v o l a r e g l i a e r e i d i d o m a n i ” .