R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - N e l c o r s o d e l l a f i e r a E c o m o n d o , A s s o i m b a l l a g g i d i F e d e r l e g n o A r r e d o h a o r g a n i z z a t o i l c o n v e g n o ' I l c o n t r i b u t o d e g l i i m b a l l a g g i i n l e g n o e s u g h e r o a l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e a l l a l u c e d e l n u o v o R e g o l a m e n t o e u r o p e o s u g l i i m b a l l a g g i e i r i f i u t i d i i m b a l l a g g i o ( P p w r ) ' , u n m o m e n t o d i c o n f r o n t o t r a e s p e r t i , i s t i t u z i o n i e o p e r a t o r i d e l l a f i l i e r a p e r d i s c u t e r e l e i m p l i c a z i o n i d e l l a f u t u r a n o r m a t i v a c o m u n i t a r i a . I l t e s t o , a t t u a l m e n t e i n f a s e d i d e f i n i z i o n e a B r u x e l l e s e d e s t i n a t o a e n t r a r e i n v i g o r e n e l 2 0 2 6 , i n t r o d u c e n u o v i c r i t e r i e o b i e t t i v i i n m a t e r i a d i r i u s o e r i c i c l a b i l i t à . A s s o i m b a l l a g g i h a e v i d e n z i a t o " l a n e c e s s i t à c h e q u e s t i o b i e t t i v i r i c o n o s c a n o l a s p e c i f i c i t à d e l c o m p a r t o d e l l e g n o , c h e g i à o g g i o p e r a s e c o n d o u n m o d e l l o c i r c o l a r e c o n s o l i d a t o : g l i i m b a l l a g g i d i s m e s s i v e n g o n o t r a s f o r m a t i i n m a t e r i a p r i m a p e r l a p r o d u z i o n e d i p a n n e l l i t r u c i o l a r i d e s t i n a t i a l l ’ a r r e d o , c o n t r i b u e n d o c o n c r e t a m e n t e a l l a r i d u z i o n e d e i r i f i u t i e a l l ’ e f f i c i e n z a n e l l ’ u s o d e l l e r i s o r s e " . I l P p w r - s p i e g a A s s o i m b a l l a g g i - p r e v e d e o b i e t t i v i s t r i n g e n t i d i r i u t i l i z z o p e r d i v e r s e t i p o l o g i e d i i m b a l l a g g i , l a c u i a p p l i c a z i o n e d o v r à e s s e r e c h i a r i t a d a i f u t u r i a t t i d e l e g a t i . T u t t a v i a , l a m a g g i o r p a r t e d e g l i i m b a l l a g g i i n l e g n o è p r o g e t t a t a s u m i s u r a i n b a s e a l l e e s i g e n z e s p e c i f i c h e d e i c l i e n t i , a d e s e m p i o p e r i l t r a s p o r t o d i c o m p o n e n t i s t i c a , m a c c h i n a r i , c o m p o n e n t i i n d u s t r i a l i . O l t r e l ’ 8 0 % d e g l i i m b a l l a g g i i n l e g n o ( p a l l e t e i m b a l l a g g i i n d u s t r i a l i ) p r o d o t t i i n I t a l i a , m o l t i d e i q u a l i p o i e s p o r t a t i , r i e n t r a i n f a t t i i n q u e s t a c a t e g o r i a . Q u e s t a n a t u r a ' p e r s o n a l i z z a t a ' r e n d e c o m p l e s s o , a v o l t e i m p o s s i b i l e , l ’ i n s e r i m e n t o d e g l i i m b a l l a g g i s u m i s u r a i n s i s t e m i d i r i u s o s t a n d a r d i z z a t i e t r a c c i a b i l i , c o m e q u e l l i p r e v i s t i a l i v e l l o e u r o p e o , v i s t o a n c h e c h e m o l t i d i q u e s t i v i a g g i a n o p e r i l g l o b o . C i o n o n o s t a n t e , è e m e r s o d a l c o n v e g n o c o m e t a l i i m b a l l a g g i v e n g a n o s p e s s o r i u t i l i z z a t i o r i p a r a t i l o c a l m e n t e , r a p p r e s e n t a n d o u n a f o r m a c o n c r e t a , a n c h e s e n o n f o r m a l m e n t e c o n t a b i l i z z a t a , d i e c o n o m i a c i r c o l a r e . “ I l l e g n o è g i à p a r t e d i u n m o d e l l o c i r c o l a r e p i e n a m e n t e f u n z i o n a n t e - h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d i A s s o i m b a l l a g g i , A n d r e a G a v a - m a s e r v e u n a n o r m a t i v a c h e v a l o r i z z i q u e s t a r e a l t à , e v i t a n d o c r i t e r i c h e r i s c h i n o d i p e n a l i z z a r e u n a f i l i e r a s o s t e n i b i l e e c o n s o l i d a t a . S a r à q u i n d i f o n d a m e n t a l e a t t e n d e r e g l i a t t i d e l e g a t i , c h e d o v r a n n o c h i a r i r e a n c h e l e m o d a l i t à d i c a l c o l o d e g l i o b i e t t i v i d i r i u s o , p e r g a r a n t i r e c h e l e p e c u l i a r i t à d e l l a f i l i e r a s i a n o a d e g u a t a m e n t e r a p p r e s e n t a t e ” . S u l f r o n t e d e l l a r i c i c l a b i l i t à , i l n u o v o q u a d r o e u r o p e o i n t r o d u c e u n s i s t e m a d i c l a s s i ( A , B , C , e c c . . . ) p e r v a l u t a r e l e p r e s t a z i o n i d e i d i v e r s i m a t e r i a l i . I n q u e s t e s e t t i m a n e i l C e n ( C o m i t a t o E u r o p e o d i N o r m a z i o n e ) , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d i A s s o i m b a l l a g g i e F e f p e b , s t a d e f i n e n d o i c r i t e r i t e c n i c i p e r c i a s c u n m a t e r i a l e : u n p a s s a g g i o c r u c i a l e p e r a s s i c u r a r e c h e l e c a r a t t e r i s t i c h e n a t u r a l i e r i n n o v a b i l i d e l l e g n o s i a n o p i e n a m e n t e r i c o n o s c i u t e . D u r a n t e i l c o n v e g n o , A m a n d a F u s o N e r i n i ( C o n a i ) h a i l l u s t r a t o i l v a l o r e d e l m o d e l l o i t a l i a n o d i r e s p o n s a b i l i t à e s t e s a d e l p r o d u t t o r e ( E p r ) : “ L o s c h e m a i t a l i a n o , c o m e p o c h i a l t r i i n E u r o p a , h a s a p u t o s i a r a g g i u n g e r e e s u p e r a r e g l i o b i e t t i v i d i r i c i c l o , s i a p r o m u o v e r e b u o n e p r a t i c h e d i e c o p r o g e t t a z i o n e d e g l i i m b a l l a g g i , t r a c u i a n c h e i c i r c u i t i d i r i u t i l i z z o e p r e p a r a z i o n e p e r i l r i u t i l i z z o ” . J e n n y C a m p a g n o l ( C o n s o r z i o I t a l i a n o C o m p o s t a t o r i - C i c ) h a p r e s e n t a t o l e p r o v e d i c o m p o s t a b i l i t à p e r l e g n o e s u g h e r o , P a o l o P i p e r e h a a n a l i z z a t o g l i a s p e t t i g i u r i d i c i l e g a t i a l r i u s o , m e n t r e G i a c o m o G o l i ( U n i v e r s i t à d i F i r e n z e ) h a i l l u s t r a t o i r i s u l t a t i d i u n o s t u d i o L c a s u i p a l l e t i n l e g n o e v i d e n z i a n d o g l i i m p a t t i a m b i e n t a l i d i q u e s t a t i p o l o g i a d i p a l l e t . I l p r e s i d e n t e A n d r e a G a v a h a r i b a d i t o l ’ i m p e g n o d i A s s o i m b a l l a g g i a i t a v o l i i s t i t u z i o n a l i : “ S t i a m o c o n t i n u a n d o a l a v o r a r e a i t a v o l i n a z i o n a l i e d e u r o p e i , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C o n f i n d u s t r i a e c o n l e a s s o c i a z i o n i e u r o p e e d i c a t e g o r i a , p a r t e c i p a n d o a n c h e a i g r u p p i d i e s p e r t i d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a . I l n o s t r o o b i e t t i v o è t u t e l a r e l a f i l i e r a d e l l ’ i m b a l l a g g i o i n l e g n o , g a r a n t e n d o c h e l a n o r m a t i v a r i c o n o s c a i l v a l o r e a m b i e n t a l e d e l r i c i c l o e d e l r i u s o d e i n o s t r i p r o d o t t i . C o n l ’ a d o z i o n e d e i f u t u r i a t t i d e l e g a t i , A s s o i m b a l l a g g i c o n t i n u e r à a i m p e g n a r s i a f f i n c h é i c r i t e r i d i r i c i c l a b i l i t à e r i u t i l i z z o r i s p e c c h i n o l a r e a l t à p r o d u t t i v a e a m b i e n t a l e d e l c o m p a r t o , v a l o r i z z a n d o n e i l c o n t r i b u t o p o s i t i v o a l l a s o s t e n i b i l i t à ” .