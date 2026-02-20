M i l a n o , 2 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A c c u s e " i n f o n d a t e " e " l e s i v e " . L ' a v v o c a t o A n d r e a P u c c i o , d i f e n s o r e d i V a l e n t i n a V a r i s c o i m p u t a t a p e r a v e r s o t t r a t t o o l t r e u n m i l i o n e d i d o c u m e n t i a l c o m m e r c i a l i s t a G i a n G a e t a n o B e l l a v i a , n o t o p e r e s s e r e c o n s u l e n t e d i d i v e r s e P r o c u r e e d e l l a t r a s m i s s i o n e R e p o r t , r e p l i c a a c h i a c c u s a l ' e x c o l l a b o r a t r i c e . I n u n ' i n t e r v i s t a B e l l a v i a a v r e b b e t i r a t o i n b a l l o a l c u n e a g e n z i e i n v e s t i g a t i v e e a d i r e d e l l e g a l e a v r e b b e " n e m m e n o v e l a t a m e n t e " - a c c u s a t o V a r i s c o " d i a v e r e s e r c i t a t o , p e r i l t r a m i t e d i p r o p r i a s s e r i t i c o n t a t t i p r o f e s s i o n a l i , u n ’ i n d e b i t a p r e s s i o n e s u l l a P r o c u r a a l f i n e d i i n t e r f e r i r e n e l l o s v o l g i m e n t o d e l l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i " . I p o t e s i " o l t r e c h e g r a v i s s i m a e a l t a m e n t e l e s i v a d e l l a r e p u t a z i o n e p e r s o n a l e e p r o f e s s i o n a l e d e l l a m i a a s s i s t i t a , r a d i c a l m e n t e f a l s a " . L ' a v v o c a t o P u c c i o s o t t o l i n e a i n o l t r e c h e " B e l l a v i a h a f o r m u l a t o r i c h i e s t e d i a p p r o f o n d i m e n t o i n v e s t i g a t i v o a l p m d u r a n t e l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i , m e n t r e V a r i s c o h a a v u t o - p e r l a p r i m a v o l t a - n o t i z i a d e l p r o c e d i m e n t o a s u o c a r i c o s o l o d o p o l a c o n c l u s i o n e d e l l e s t e s s e . E ' , q u i n d i , d e l t u t t o i m p o s s i b i l e c h e l a m i a a s s i s t i t a a b b i a , a n c h e s o l o a s t r a t t a m e n t e , p o t u t o i n t e r f e r i r e i n u n ’ i n d a g i n e d i c u i , a l l ’ e p o c a , e r a c o m p l e t a m e n t e a l l ’ o s c u r o . S i t r a t t a d i u n d a t o i n c o n f u t a b i l e " . N e l c o m u n i c a t o d e l 1 8 f e b b r a i o s c o r s o , i l c o n s u l e n t e e c o m m e r c i a l i s t a " h a a m m e s s o d i a v e r i n t e r l o q u i t o - l u i s ì - i n p e n d e n z a d e l l e i n d a g i n i p r e l i m i n a r i , c o n a l m e n o u n p u b b l i c o m i n i s t e r o d i M i l a n o d i v e r s o d a q u e l l o a s s e g n a t a r i o d e l f a s c i c o l o , e d i a v e r g l i c o n s e g n a t o i l p a p e l l o ( d a l u i a p p o s i t a m e n t e r e d a t t o e c o n f e z i o n a t o , c o n t r a r i a m e n t e a q u a n t o s i n o a d o r a s o s t e n u t o ) , c o n t e n e n t e , p e r a l t r o , o l t r e a m o l t e i n f o r m a z i o n i ' a d a l t i s s i m a s e n s i b i l i t à ' , u n a l u n g a s e r i e d i i n d i c a z i o n i i n v e s t i g a t i v e " . Q u i n d i , " l ’ u n i c o s o g g e t t o a d a v e r c o n t a t t a t o e i n c o n t r a t o - i n m o d o q u a n t o m e n o i n o p p o r t u n o - d u r a n t e l e i n d a g i n i , e s p o n e n t i d e l l a P r o c u r a p e r c o n f e r i r e c o n l o r o ( a n z i c h é c o n i l p m t i t o l a r e ) i n m e r i t o a l p r o c e d i m e n t o a c a r i c o d e l l a V a r i s c o è s t a t o p r o p r i o B e l l a v i a " . P e r i l l e g a l e P u c c i o , B e l l a v i a " a c c u s a f a l s a m e n t e V a r i s c o d i u n a c o n d o t t a , i n r e a l t à , d a l u i s t e s s o r e a l i z z a t a , i d o n e a a i n c i d e r e s u l l ’ a u t o n o m i a d e l p u b b l i c o m i n i s t e r o p r o c e d e n t e e s u l l a p o s i z i o n e d e l l a p e r s o n a s o t t o p o s t a a i n d a g i n i " .