R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e a r e e i n t e r n e n o n s o n o l ’ I t a l i a d i s e r i e B . D a A r i a n o I r p i n o a L a c e d o n i a , q u i n e l l ’ I r p i n i a , p i ù p r o f o n d a , c ’ è l ’ I t a l i a v e r a , i n t e r n a , d e i b o r g h i , d e l l e c o m u n i t à r e s i l i e n t i , d e l l e s t o r i e c h e h a n n o t e n u t o i n s i e m e i l P a e s e q u a n d o t u t t o i n t o r n o c r o l l a v a . S o n o i l c u o r e d e l M e z z o g i o r n o e i n C a m p a n i a o g n i v o t o c h e n a s c e q u i h a u n v a l o r e p o l i t i c o e m o r a l e p i ù a l t o : è i l v o t o d i c h i n o n c h i e d e p r i v i l e g i , m a d i r i t t i n e g a t i d a t r o p p o t e m p o " . C o s ì F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e i S e n a t o r i d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , i n t e r v e n e n d o a d A r i a n o I r p i n o e L a c e d o n i a ( A v e l l i n o ) p e r a l c u n e i n i z i a t i v e e l e t t o r a l i i n s o s t e g n o d e i c a n d i d a t i n e l l e l i s t e d e l P d e d e l c a n d i d a t o a l l a p r e s i d e n z a d e l l a R e g i o n e C a m p a n i a , R o b e r t o F i c o . " D a l l a l o g i s t i c a a l l ’ a g r i c o l t u r a , d a i s e r v i z i a l l ’ i n d u s t r i a c h e i n n o v a , q u e s t e t e r r e m e r i t a n o p r i o r i t à a s s o l u t a , p e r c h é s e n z a a r e e i n t e r n e n o n e s i s t e a l c u n e q u i l i b r i o t e r r i t o r i a l e , n e s s u n a c r e s c i t a s o s t e n i b i l e , n e s s u n a c o e s i o n e n a z i o n a l e . P e r q u e s t o è s t a t o g r a v i s s i m o c h e C a l d e r o l i a b b i a f o r z a t o l a m a n o , a g g i r a t o l a C o n s u l t a e i n f i l a t o d i n a s c o s t o l e n o r m e s u i L e p n e l l a l e g g e d i b i l a n c i o . U n a t t o p o l i t i c o e i s t i t u z i o n a l e i n a c c e t t a b i l e , c h e c o l p i s c e p r o p r i o c h i p i ù h a b i s o g n o d i s a n i t à a c c e s s i b i l e , i s t r u z i o n e d i q u a l i t à , t r a s p o r t i d i g n i t o s i , s e r v i z i p e r i b a m b i n i e p e r g l i a n z i a n i . È u n c o l p o d i r e t t o a l f u t u r o d e l l e a r e e i n t e r n e " . " C h i o g g i s i c a n d i d a a d e s t r a , s o p r a t t u t t o q u i , d o v r e b b e p r o v a r e u n s e n t i m e n t o s e m p l i c e e u m a n o : v e r g o g n a . V e r g o g n a p e r a v e r s c e l t o d i s t a r e c o n c h i s t a t r a d e n d o q u e s t a t e r r a , l e s u e f a m i g l i e , l e s u e i m p r e s e , l a s u a d i g n i t à . N o i , i n v e c e , c i b a t t i a m o p e r f e r m a r e q u e s t a d e r i v a . P e r c h é l e a r e e i n t e r n e n o n c h i e d o n o c a r i t à : c h i e d o n o r i s p e t t o e p o l i t i c h e c h e l e r i m e t t a n o a l c e n t r o . D o v e è s e m p r e s t a t o i l l o r o p o s t o " .