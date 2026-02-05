R o m a , 5 f e b ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n t o a c c a d u t o a l l a R e g g i a d i C a s e r t a è e s t r e m a m e n t e g r a v e e r a p p r e s e n t a l ’ e n n e s i m a c o n f e r m a d i u n a s t r a t e g i a c h e i l M i n i s t r o d e l l a C u l t u r a , A l e s s a n d r o G i u l i , s t a p o r t a n d o a v a n t i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e : l a p o l i t i c i z z a z i o n e d i i s t i t u z i o n i c h e d o v r e b b e r o , p e r l o r o n a t u r a e p e r l e g g e , r i m a n e r e f u o r i d a o g n i l o g i c a d i p a r t e ” . L o d i c o n o i d e p u t a t i d e l P d P i e r o D e L u c a e S t e f a n o G r a z i a n o . " I m u s e i e g l i i s t i t u t i c u l t u r a l i d e l l o S t a t o n o n s o n o p r o p r i e t à d e i p a r t i t i p o l i t i c i n é s t r u m e n t i d i p r o p a g a n d a . S o n o l u o g h i c h e d e v o n o o p e r a r e e s c l u s i v a m e n t e n e l l ’ i n t e r e s s e p u b b l i c o , c o n l ’ o b i e t t i v o d e l l a t u t e l a , d e l l a s a l v a g u a r d i a e d e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e , a g e n d o c o n p i e n a a u t o n o m i a e c o n l a m a s s i m a n e u t r a l i t à d i g i u d i z i o - p r o s e g u o n o - . P e r q u e s t e r a g i o n i p r e s e n t e r e m o u n ’ i n t e r r o g a z i o n e p a r l a m e n t a r e p e r c o n o s c e r e n e l d e t t a g l i o i c u r r i c u l a d e i n e o n o m i n a t i c o m p o n e n t i d e l C o n s i g l i o d i A m m i n i s t r a z i o n e d e l l a R e g g i a d i C a s e r t a c h e r i s u l t a n o e s p r e s s i o n e d i r e t t a d i f o r z e p o l i t i c h e , c o m e n e l c a s o d e l c o o r d i n a t o r e c i t t a d i n o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a " . " R i t e n i a m o d o v e r o s o v e r i f i c a r e i l p i e n o r i s p e t t o d e l l e n o r m a t i v e v i g e n t i , c h e p r e v e d o n o l a n o m i n a n e i C D A d i p e r s o n e d i c h i a r a e c o m p r o v a t a f a m a n e l l a g e s t i o n e e n e l l a t u t e l a d e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e . L a v i c e n d a a s s u m e c o n t o r n i a n c o r a p i ù a l l a r m a n t i – a g g i u n g o n o – s e s i c o n s i d e r a c h e l a R e g g i a d i C a s e r t a è u n b e n e p a t r i m o n i o d e l l ’ u m a n i t à U N E S C O . I p r o t o c o l l i d i g e s t i o n e U N E S C O s o n o e s t r e m a m e n t e r i g i d i e i m p o n g o n o u n a a s s o l u t a n e u t r a l i t à g e s t i o n a l e . L e d e c i s i o n i a s s u n t e d a l M i n i s t r o G i u l i p o t r e b b e r o e s p o r r e i l n o s t r o P a e s e a r i l i e v i e p e r s i n o a u n a p r o c e d u r a d i i n f r a z i o n e i n s e d e U N E S C O , c o n u n d a n n o g r a v i s s i m o p e r l ’ i m m a g i n e e l a c r e d i b i l i t à d e l l ’ I t a l i a . Q u e l l o m e s s o i n c a m p o d a l M i n i s t r o – c o n c l u d o n o D e L u c a e G r a z i a n o – è u n a t t o p o l i t i c a m e n t e e i s t i t u z i o n a l m e n t e i r r e s p o n s a b i l e . I l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e i t a l i a n o n o n p u ò e s s e r e p i e g a t o a l o g i c h e d i a p p a r t e n e n z a p o l i t i c a : v a t u t e l a t o , v a l o r i z z a t o e g e s t i t o n e l l ’ i n t e r e s s e e s c l u s i v o d e l l a c o l l e t t i v i t à ” .