R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L a d e s t r a a l z a i t o n i , n o n è l a p r i m a v o l t a c h e l o f a e v i d e n t e m e n t e s i s e n t e m o l t o i n d i f f i c o l t à e s t a v o l t a l ’ o b i e t t i v o s o n o i g i u d i c i d i C a s s a z i o n e . N o n p o s s i a m o c h e e s p r i m e r e m o l t a p r e o c c u p a z i o n e p e r q u e s t a m o d a l i t à d i g e s t i o n e d e l l e r e l a z i o n i i s t i t u z i o n a l i d a p a r t e d e g l i e s p o n e n t i d i g o v e r n o e m a g g i o r a n z a c h e i n q u e s t o c a s o h a r i c h i e s t o u n i n t e r v e n t o d e l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a a t u t e l a d e l l ’ a l t a C o r t e : u s q u e t a n d e m ? ” . C o s ì L u a n a Z a n e l l a , c a p o g r u p p o A v s a l l a C a m e r a .