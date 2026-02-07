R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ I s o s t e n i t o r i d e l ‘ n o ’ a l l a n o s t r a r i f o r m a l e s t a n n o p r o v a n d o t u t t e . M a n c a l a m i n a c c i a d e l l ’ a p o c a l i s s e , d o p o d i c h é s a r a n n o s t a t e p r o s p e t t a t e t u t t e l e s c i a g u r e p o s s i b i l i i n c a s o d i v i t t o r i a d e l s ì . U n a s t r a t e g i a c h e l a d i c e l u n g a s u l l a t o t a l e m a n c a n z a d i a r g o m e n t i c o n t r o u n a r i f o r m a p e n s a t a , s c r i t t a e a p p r o v a t a p e r i c i t t a d i n i , i n n a n z i t u t t o , m a a n c h e p e r q u e i m a g i s t r a t i c h e v o g l i o n o e s s e r e g i u d i c a t i p e r l e l o r o c a p a c i t à , s e n z a d o v e r p e r f o r z a a p p a r t e n e r e a d u n a c o r r e n t e ” . C o s ì i l v i c e m i n i s t r o a l l a G i u s t i z i a F r a n c e s c o P a o l o S i s t o i n u n c o n v e g n o a G e n o v a s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e .