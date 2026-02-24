R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ L e c h i e d o m i n i s t r o , s e n z a u n m a g i s t r a t o a u t o n o m o e i n d i p e n d e n t e , m a ' i p o t e c a t o ' d a l l a p o l i t i c a , n o i a v r e m m o s a p u t o q u a l c o s a d e l l a v i c e n d a d i R o g o r e d o ? I o p e n s o d i n o . E i c i t t a d i n i l o s t a n n o c a p e n d o e d è p e r q u e s t o c h e v o t e r a n n o N o ” . C o s ì l a r e s p o n s a b i l e G i u s t i z i a d e l P d , l a d e p u t a t a d e m o c r a t i c a D e b o r a S e r r a c c h i a n i r i s p o n d e a l m i n i s t r o N o r d i o c h e o g g i h a d e t t o c h e ' c o n v i e n e a n c h e a S c h l e i n l a v i t t o r i a d e l s ì , a l t r i m e n t i l a p o l i t i c a è i p o t e c a t a ' . " N o m i n i s t r o N o r d i o , n o i a b b i a m o b e n c h i a r a l a p o r t a t a e n o r m e d i q u e s t o r e f e r e n d u m . N o i n o n d i f e n d i a m o l a m a g i s t r a t u r a , n o i d i f e n d i a m o l a C o s t i t u z i o n e e l a D e m o c r a z i a , c h e s i n u t r o n o d e i p r i n c i p i f o n d a m e n t a l i d e l l a s e p a r a z i o n e e d e l l ’ e q u i l i b r i o f r a i p o t e r i e d e l l ’ e g u a g l i a n z a d e i c i t t a d i n i d a v a n t i a l l a l e g g e . N o i n o n t e m i a m o i l c o n t r o l l o d i l e g a l i t à d e l l a m a g i s t r a t u r a s u l l ’ a z i o n e d i g o v e r n o " . " N o n s i a m o n o i c h e a b b i a m o c h i e s t o u n ' r i e q u i l i b r i o ' d e i p o t e r i ; n o n s i a m o n o i c h e a b b i a m o c h i e s t o c h e v e n g a p o s t a f i n e ' a l l ’ i n t o l l e r a b i l e i n v a d e n z a d e l l a m a g i s t r a t u r a ' ; n o n s i a m o s t a t i n o i a d i r e c h e q u e s t a r i f o r m a ' c o n v i e n e a l l a p o l i t i c a ' . L a v e r i t à m i n i s t r o è c h e g l i i t a l i a n i s t a n n o c a p e n d o c h e s i e t e v o i a v o l e r e u n a m a g i s t r a t u r a ' c o l l a b o r a t i v a ' e n o n p i ù a u t o n o m a e i n d i p e n d e n t e " .