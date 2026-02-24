R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a r i f o r m a n o n è p r o o c o n t r o i l g o v e r n o e n o n p r o o c o n t r o i m a g i s t r a t i , c o m e d i c e l a d e s t r a . E ' u n a r i f o r m a s u i d i r i t t i d e i c i t t a d i n i . S e n t i a m o t a n t e b u g i e d a c h i h a c o s t r u i t o q u e s t a r i f o r m a c h e è p a s s a t a I n P a r l a m e n t o , p e r l a p r i m a v o l t a s t o r i a , s e n z a a l c u n a m o d i f i c a , s e n z a a l c u n c o n f r o n t o c o n l e o p p o s i z i o n i " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a d u n ' i n i z i a t i v a p e r i l N o a l r e f e r e n d u m a L a t i n a .