R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I o t r o v o m o l t o g r a v e q u e s t a c o n t i n u a d e l e g i t t i m a z i o n e d e l l a m a g i s t r a t u r a p e r c h è c ' è a n c h e u n g i o r n o d o p o i l r e f e r e n d u m . L e p a g i n e s o c i a l d i F d i e M e l o n i s e m b r a n o u n a r i v i s t a d i c r o n a c a g i u d i z i a r i a . Q u e s t o a t t a c c o c o s t a n t e a u n p o t e r e d e l l o S t a t o f i n i s c e p e r m i n a r e l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i v e r s o t u t t e l e i s t i t u z i o n i . E c i s e m b r a s i a s t a t o p o c o a s c o l t a t o l ' a p p e l l o d e l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a . O g g i a b b i a m o u n a l t r o e s p o n e n t e d e l g o v e r n o , F a z z a o l a r i , c h e a r r i v a t o a d i r e c h e P u t i n v o t e r e b b e N o . A l l a f a c c i a d e l l ' a b b a s s a m e n t o d e i t o n i . . . " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a d u n ' i n i z i a t i v a p e r i l N o a l r e f e r e n d u m a L a t i n a .