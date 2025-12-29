R o m a , 2 9 d i c ( A d n k r o n o s ) - " B e n v o l e n t i e r i c i m e t t i a m o a d i s p o s i z i o n e p e r d a r e u n a m a n o a l C o m i t a t o n e l l a c a m p a g n a i n c u i c i s a r e m o a n c h e n o i c o n t r o l a r i f o r m a N o r d i o . L a v o r e r e m o p e r c o o r d i n a r e g l i s f o r z i e f a r l i c o n v e r g e r e i n q u e s t i m e s i d i l a v o r o . S i a m o c o n t e n t i d e l l ' i n c o n t r o e m o l t o d i s p o n i b i l i a l a v o r a r e " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a l t e r m i n e d l e l ' i n c o n t r o a l l a C a m e r a t r a i l e a d e r d e l c e n t r o s i n i s t r a i l C o m i t a t o p e r i l n o a l r e f e r e n d u m s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e .