R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o M e l o n i c h e l a s c o r s a s e t t i m a n a p r e t e n d e v a d i s u g g e r i r e i c a p i d i a c c u s a p e r i f a t t i d i T o r i n o , o g g i a p p r e n d i a m o c h e i l c a p o g r u p p o d i F d i a l l a C a m e r a B i g n a m i v o r r e b b e s o s t i t u i r s i a i g i u d i c i d i l e g i t t i m i t à p e r s c r i v e r e l e s e n t e n z e , e v i d e n t e m e n t e n o n s o d d i s f a t t o d a q u a n t o d e c i s o d a l l a C a s s a z i o n e s u l q u e s i t o r e f e r e n d a r i o . A l l a d e s t r a d i c i a m o c h e a n c o r a i n I t a l i a e s i s t o n o l a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i e l ' a u t o n o m i a d e l l a m a g i s t r a t u r a , p e r l ' a p p u n t o , d a o g n i p o t e r e . S e n e f a c c i a n o u n a r a g i o n e " . L o d i c h i a r a l a v i c e p r e s i d e n t e d e m d e l S e n a t o , A n n a R o s s o m a n d o .