R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " S p a r l a n o d i C o s t i t u z i o n e s u l r e f e r e n d u m . I n v i t i a m o a d u n a A s s e m b l e a p e r l a C o s t i t u z i o n e , c o n t r o l ’ U n i o n e e u r o p e a , d o m e n i c a , 1 m a r z o , d a l l e o r e 1 5 , C e n t r o v i a C a v o u r . M e t t i a m o s u l l a b i l a n c i a i n o s t r i s ì e i n o s t r i n o . D i c i a m o q u a t t r o s ì : a l l a p a c e , a l p o p o l o , a l l a s i c u r e z z a e a l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a . D i c i a m o q u a t t r o n o : a l l a g u e r r a a l l e é l i t e , a i p o t e r i f o r t i e a l l ’ i m m i g r a z i o n e . D i c i a m o s ì p e r i l p r i m a t o d e l l a p o l i t i c a s u l l ’ e c o n o m i a e i m e r c a t i . V o t e r e m o s ì a l r e f e r e n d u m , s e n z a d a r e p e r q u e s t o l a f i d u c i a a l G o v e r n o M e l o n i c o m e h a f a t t o V a n n a c c i " . L o a f f e r m a M a r c o R i z z o , c o o r d i n a t o r e n a z i o n a l e d i D e m o c r a z i a s o v r a n a e p o p o l a r e .