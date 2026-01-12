R o m a , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i p i ù c h e m a i o c c o r r e u s c i r e d a l l a t e n a g l i a i d e o l o g i c a c h e s o f f o c a i l d i b a t t i t o i t a l i a n o : q u e l l a t r a g a r a n t i s m o e g i u s t i z i a l i s m o . D u e p a r o l e c h e t r o p p o s p e s s o d i v e n t a n o e t i c h e t t e t r i b a l i , u s a t e p e r s c o m u n i c a r e l ’ a v v e r s a r i o i n v e c e c h e p e r c o s t r u i r e u n a g i u s t i z i a p i ù c r e d i b i l e , p i ù e q u i l i b r a t a , p i ù e f f i c a c e . L e o n a r d o S c i a s c i a l o d i c e v a c o n u n a l u c i d i t à c h e c i p a r l a a n c o r a o g g i : ' M i r i p u g n a q u a n d o m i s e n t o d i r e c h e s o n o u n g a r a n t i s t a . I o n o n s o n o u n g a r a n t i s t a : s o n o u n o c h e c r e d e n e l d i r i t t o , c h e c r e d e n e l l a g i u s t i z i a ' . E c c o i l p u n t o : n o n s i t r a t t a d i d i f e n d e r e u n a c a t e g o r i a , n é d i a l i m e n t a r e u n o s c o n t r o i d e o l o g i c o p e r m a n e n t e . S i t r a t t a d i d i f e n d e r e l o S t a t o d i d i r i t t o e l ’ e q u i l i b r i o t r a p o t e r i , c i o è l a q u a l i t à d e l l a d e m o c r a z i a " . C o s ì P i n a P i c i e r n o d e l P d , v i c e p r e s i d e n t e P a r l a m e n t o U e , i n u n m e s s a g g i o a l l ' i n i z i a t i v a d i L i b e r t à E g u a l e a F i r e n z e ' L a s i n i s t r a c h e v o t a s ì ' . " E d e n t r o q u e s t o o r i z z o n t e r i f o r m i s t a s i c o l l o c a a n c h e i l c o n f r o n t o s u l l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e : t e m a s e r i o , d i s c u s s o d a d e c e n n i , c h e v a a f f r o n t a t o s e n z a d e m o n i z z a z i o n i e s e n z a p r o p a g a n d a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r e n d e r e p i ù c h i a r i i r u o l i n e l p r o c e s s o e p i ù f o r t e l ’ i m p a r z i a l i t à d e l g i u d i c e , a u m e n t a n d o l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i n e l l a g i u s t i z i a . M o l t i d i v o i l o r i c o r d a n o b e n e : l a s t a g i o n e d e l l e r i f o r m e d e l p r o c e s s o p e n a l e n o n n a s c e ' a d e s t r a ' , t u t t ’ a l t r o . È s t a t a u n a b a t t a g l i a c u l t u r a l e e p o l i t i c a d e l l a s i n i s t r a r i f o r m i s t a d a s e m p r e " . " P e r q u e s t o è f o n d a m e n t a l e r i b a d i r e u n a c o s a s e m p l i c e : n o n d o b b i a m o l a s c i a r e a l l e d e s t r e l a b a n d i e r a d e l l e g a r a n z i e e d e l l e r i f o r m e . È s t a t o u n e r r o r e f a r l o i n p a s s a t o , e o g g i n e p a g h i a m o l e c o n s e g u e n z e , p e r c h é s e n z a g i u s t i z i a c r e d i b i l e n o n c ’ è c o e s i o n e s o c i a l e e n o n c ’ è d e m o c r a z i a s o l i d a . Q u e s t o c o n f r o n t o è u t i l e a l P a e s e e u t i l e a l l a s i n i s t r a , s e v u o l e t o r n a r e a d e s s e r e u n a f o r z a d i g o v e r n o : c a p a c e d i d i f e n d e r e i d i r i t t i e , i n s i e m e , d i c a m b i a r e d a v v e r o l e i s t i t u z i o n i s e n z a p a u r a e s e n z a i p o c r i s i e " .