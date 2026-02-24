R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ G i o v a n b a t t i s t a F a z z o l a r i - p o t e n t i s s i m o S o t t o s e g r e t a r i o a l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o , u n o d e i p i ù s t r e t t i c o l l a b o r a t o r i d i G i o r g i a M e l o n i - d à i l s u o c o n t r i b u t o a l l a c i v i l t à d e l d i b a t t i t o s u l r e f e r e n d u m a f f e r m a n d o c h e ' P u t i n v o t e r e b b e N o ' . U n o c h e d i c e q u e s t e c o s e h a p r o b l e m i e v i d e n t i e n o n d o v r e b b e s t a r e a P a l a z z o C h i g i . Q u a l c u n o l o a i u t i . S a l v a t e i l s o l d a t o F a z z o l a r i . S t a t e g l i v i c i n o , n o n l a s c i a t e l o s o l o ” . C o s ì s u F a c e b o o k i l s e n a t o r e d e l P d D a r i o P a r r i n i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i a P a l a z z o M a d a m a .