R o m a , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o n c ' è a l c u n a l a c o n t r a d d i z i o n e t r a i l f a t t o d i c r i t i c a r e a p e r t a m e n t e u n g o v e r n o c h e n o n è g a r a n t i s t a , e c h e l o è s o l o v e r s o i p r o p r i e s p o n e n t i " e s o s t e n e r e " u n a b a t t a g l i a c h e v a a m i g l i o r a r e i l r a p p o r t o t r a c h i i n d a g a e c h i d e v e g i u d i c a r e p e r u n a s e p a r a z i o n e n e t t a d e i r u o l i . C r e d o c h e q u e s t o s i a n e l l ' i n t e r e s s e a n c h e d e l l a s i n i s t r a . S t a r e d e n t r o q u e s t o p e r c o r s o d i r i f o r m a a i u t e r à i l c e n t r o s i n i s t r a a e s s e r e m a g g i o r m e n t e c o m p e t i t i v o a l l e p r o s s i m e e l e z i o n i " . L o h a d e t t o R a f f a e l l a P a i t a , c a p o g r u p p o I v a l S e n a t o , a l l ' i n i z i a t i v a d i L i b e r t à E g u a l e a F i r e n z e ' L a s i n i s t r a c h e v o t a s ì ' .