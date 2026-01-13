R o m a , 1 3 g e n ( A d n k r o n o s ) - ' N o a l r e f e r e n d u m s a l v a c a s t a ' . P r e n d e i l v i a l a c a m p a g n a d e l M 5 s i n v i s t a d e l v o t o d e l 2 2 e 2 3 m a r z o . U n a c a m p a g n a d i m o b i l i t a z i o n e m a a n c h e i n f o r m a t i v a , v i e n e s p i e g a t o , c h e r u o t a i n t o r n o a l p r i n c i p i o s t a b i l i t o n e l l ' a r t i c o l o 3 d e l l a C o s t i t u z i o n e : ' L a l e g g e è u g u a l e p e r t u t t i ' . G i u s e p p e C o n t e h a f a t t o i l p u n t o s u l r e f e r e n d u m i n u n a r i u n i o n e c o n i l D i r e t t i v o M 5 s d i C a m e r a e S e n a t o , i p a r l a m e n t a r i d e l l e c o m m i s s i o n i G i u s t i z i a e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d e i d u e r a m i d e l P a r l a m e n t o e l a c o m u n i c a z i o n e . L a c a m p a g n a , v i a s o c i a l , c o n v i d e o e g r a f i c h e , p r e v e d e u n a s e r i e d i i n i z i a t i v e " c a p i l l a r i " s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e c h e m i r a n o a c o i n v o l g e r e t u t t i g l i a t t i v i s t i s u l t e r r i t o r i o . P r o t a g o n i s t i , o l t r e a l l o s t e s s o C o n t e , a l c u n i d e i v o l t i p i ù i n v i s t a d e l M 5 s s u l f r o n t e g i u s t i z i a : G i u s e p p e A n t o c i , R o b e r t o S c a r p i n a t o , F e d e r i c o C a f i e r o d e R a h o , t r a g l i a l t r i . L a c a m p a g n a p r e v e d e a n c h e u n a s e r i e d i e s e m p i p r a t i c i " p e r s m a s c h e r a r e i l b l u f f d e l c e n t r o d e s t r a " s u g l i e f f e t t i d e l l a r i f o r m a s u g l i a s p e t t i p r a t i c i d e l l a g i u s t i z i a , " m e t t e n d o i n c o n n e s s i o n e i l d i s c o r s o p o l i t i c o c o n l e e s i g e n z e d e l P a e s e r e a l e " , v i e n e s p i e g a t o a n c o r a .