Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Gli attacchi al governo sulla decisione di confermare la data del referendum dimostrano solo la mancanza di argomenti delle opposizioni e la volontà di sottrarsi al confronto sul merito della riforma. Dí prepotente e vergognoso cè solo la campagna denigratoria piena di falsità e mistificazione stanno portando avanti". Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. "Sostenere che si voglia sottomettere la magistratura al governo e falso, accostare la riforma a velleità autoritarie o addirittura al fascismo oltre ad essere falso e anche unoffesa alla memoria del grande giurista Giuliano Vassalli in primis ed ai tanti esponenti della sinistra- Augusto Barbera, Cesare Salvi, Nicola Latorre, Marco Minniti, Enzo Bianco, Umberto Ranieri, Stefano Ceccanti, Claudio Petruccioli, Enrico Morando, Anna Paola Concia, tanto per citarne qualcuno- schierati per il Si. Stupisce ancora di più quando certi toni vengono usati dal Pd, partito che esprime sul referendum sensibilità diverse che meriterebbero tutte uguale rispetto". "Non e possibile che ogni volta che in Italia si discute di una riforma i toni diventino apocalittici e si prefigurino scenari da scontro di civiltà: diamoci una calmata e confrontiamoci argomentando le posizioni, altrimenti rischiamo la paralisi e linefficienza delle istituzioni, con danni enormi al sistema sociale ed economico.