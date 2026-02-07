R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ G l i a t t a c c h i a l g o v e r n o s u l l a d e c i s i o n e d i c o n f e r m a r e l a d a t a d e l r e f e r e n d u m d i m o s t r a n o s o l o l a m a n c a n z a d i a r g o m e n t i d e l l e o p p o s i z i o n i e l a v o l o n t à d i s o t t r a r s i a l c o n f r o n t o s u l m e r i t o d e l l a r i f o r m a . D í p r e p o t e n t e e v e r g o g n o s o c ’ è s o l o l a c a m p a g n a d e n i g r a t o r i a p i e n a d i f a l s i t à e m i s t i f i c a z i o n e s t a n n o p o r t a n d o a v a n t i " . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i . " S o s t e n e r e c h e s i v o g l i a s o t t o m e t t e r e l a m a g i s t r a t u r a a l g o v e r n o e ’ f a l s o , a c c o s t a r e l a r i f o r m a a v e l l e i t à a u t o r i t a r i e o a d d i r i t t u r a a l f a s c i s m o o l t r e a d e s s e r e f a l s o e ’ a n c h e u n ’ o f f e s a a l l a m e m o r i a d e l g r a n d e g i u r i s t a G i u l i a n o V a s s a l l i i n p r i m i s e d a i t a n t i e s p o n e n t i d e l l a s i n i s t r a - A u g u s t o B a r b e r a , C e s a r e S a l v i , N i c o l a L a t o r r e , M a r c o M i n n i t i , E n z o B i a n c o , U m b e r t o R a n i e r i , S t e f a n o C e c c a n t i , C l a u d i o P e t r u c c i o l i , E n r i c o M o r a n d o , A n n a P a o l a C o n c i a , t a n t o p e r c i t a r n e q u a l c u n o - s c h i e r a t i p e r i l S i ’ . S t u p i s c e a n c o r a d i p i ù q u a n d o c e r t i t o n i v e n g o n o u s a t i d a l P d , p a r t i t o c h e e s p r i m e s u l r e f e r e n d u m s e n s i b i l i t à d i v e r s e c h e m e r i t e r e b b e r o t u t t e u g u a l e r i s p e t t o " . " N o n e ’ p o s s i b i l e c h e o g n i v o l t a c h e i n I t a l i a s i d i s c u t e d i u n a r i f o r m a i t o n i d i v e n t i n o a p o c a l i t t i c i e s i p r e f i g u r i n o s c e n a r i d a s c o n t r o d i c i v i l t à : d i a m o c i u n a c a l m a t a e c o n f r o n t i a m o c i a r g o m e n t a n d o l e p o s i z i o n i , a l t r i m e n t i r i s c h i a m o l a p a r a l i s i e l ’ i n e f f i c i e n z a d e l l e i s t i t u z i o n i , c o n d a n n i e n o r m i a l s i s t e m a s o c i a l e e d e c o n o m i c o ” .