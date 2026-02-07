R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " I l p r e s i d e n t e d e l l a C a s s a z i o n e D ’ A s c o l a r e a g i s c e i n d i g n a t o a d a l c u n e o s s e r v a z i o n i d o v u t e a p o l e m i c h e . R i s e r v i p e r o c c a s i o n i m i g l i o r i e p i ù i d o n e e l a s u a i n d i g n a z i o n e " . L o d i c h i a r a i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F I , M a u r i z i o G a s p a r r i . " È u n d a t o d i f a t t o c h e l ’ u f f i c i o d e l l a c a s s a z i o n e c h e i e r i s i è o c c u p a t o d i v i c e n d e r e f e r e n d a r i e v e d e a l s u o i n t e r n o u n e x p a r l a m e n t a r e d e l l a s i n i s t r a e P r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e g i u s t i z i a . È a l t r e t t a n t o e v i d e n t e c h e i l m a g i s t r a t o G u a r d i a n o h a s c r i t t o f r a s i m o l t o o f f e n s i v e n e i c o n f r o n t i d e l c e n t r o d e s t r a , d i F o r z a I t a l i a , d i B e r l u s c o n i e d e l l a r i f o r m a d e l l a g i u s t i z i a . N e n a c q u e u n a p o l e m i c a a l c u n e s e t t i m a n e f a e , p e r t a n t o , c o n u n a i n t e r r o g a z i o n e h o c h i e s t o u n ' i s p e z i o n e n e i c o n f r o n t i d i c o s t u i . T r a l a s c i o i l r u o l o a t t i v o c h e s v o l g e n e l l a c a m p a g n a r e f e r e n d a r i a e c h e a v r e b b e d o v u t o s u g g e r i r e u n a p o s i z i o n e d i a s t e n s i o n e " . " P e r c u i a l p r e s i d e n t e D ' A s c o l a d i c i a m o c h e l e z i o n i n o n n e p r e n d i a m o . N o n p e n s i d i i n t i m i d i r c i . S i a m o c i t t a d i n i l i b e r i e c o m e p a r l a m e n t a r i r a p p r e s e n t i a m o u n a v o l o n t à d i c a m b i a m e n t o c o n t r o l a p r o t e r v i a t o g a t a c h e a n c h e q u e s t a n o t a d i m o s t r a u n a v o l t a d i p i ù . L e p a r o l e , i t o n i D i D ’ A s c o l a s o n o v e r a m e n t e f u o r i d a l l ' o r d i n a m e n t o c o s t i t u z i o n a l e ” .