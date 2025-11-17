R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " P e n s o c h e i l r e f e r e n d u m s i a , d i p e r s é , u n a p r o v a e l e t t o r a l e p r i v a d i a p p a r t e n e n z e p o l i t i c o - p a r t i t i c h e . M i a u g u r o q u i n d i c h e n a s c a n o 1 0 , 1 0 0 , 1 0 0 0 c o m i t a t i : s o c i a l i s t i , c a t t o l i c i , l a i c i , d i c i t t a d i n i , i n u n o s p o n t a n e i s m o a u t e n t i c o , p e r c h é i l t e m a r i g u a r d a t u t t i . C e r t o , c ’ è c h i l o h a i n t e r p r e t a t o e p r o p o s t o p r i m a d i a l t r i . V o g l i o p e r ò r i c o r d a r e c h e l a d e s t r a p o l i t i c a s u b ì u n a p e r s e c u z i o n e g i u d i z i a r i a a n t e l i t t e r a m : p e r f i n o g l i a v v o c a t i v e n i v a n o a r r e s t a t i , e p a r l o d e l l a f i n e d e g l i a n n i ’ 7 0 , u n a f a s e t r a g i c a d e g l i a n n i d i p i o m b o " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F I a l S e n a t o M a u r i z i o G a s p a r r i , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l c o m i t a t o p e r i l r e f e r e n d u m p e r i l S ì i n t i t o l a t o a V a s s a l l i . " P o i c ’ è s t a t a u n a s t a g i o n e c h e h a g e n e r a t o g r a n d e c o n f u s i o n e d i r u o l i . D o b b i a m o q u i n d i a d o p e r a r c i t u t t i , s e n z a a p p a r t e n e n z e . C o n F a b r i z i o C i c c h i t t o , a v e n d o f a t t o i c a p i g r u p p o i n s i e m e i n u n a s t a g i o n e n o n l o n t a n a , a b b i a m o t o c c a t o c o n m a n o l a f a t i c a n e l l ’ a f f r o n t a r e c e r t i t e m i . S p e r i a m o c h e s i a l a v o l t a b u o n a . C o n f i d o c h e i l s o r t e g g i o d e l C s m e l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e p r o d u c a n o n e l t e m p o f r u t t i c u l t u r a l i e c o m p o r t a m e n t a l i " , c o n c l u d e .