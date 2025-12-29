R o m a , 2 9 d i c ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o c o n f e r m a t o l ' u n a n i m e v o l o n t à d i c o l l a b o r a z i o n e e d i c o o p e r a z i o n e t r a l e n o s t r e f o r z e p o l i t i c h e e i l c o m i t a t o d e l l a s o c i e t à c i v i l e p e r i l N o a l r e f e r e n d u m s u l l a g i u s t i z i a d o p o l e n u o v e n o r m e d e l g o v e r n o M e l o n i " . L o h a d e t t o N i c o l a F r a t o i a n n i a l t e r m i n e d e l l ’ i n c o n t r o a v u t o a M o n t e c i t o r i o c o n G i o v a n n i B a c h e l e t i n s i e m e a d A n g e l o B o n e l l i , G i u s e p p e C o n t e e d E l l y S c h l e i n . " I n q u e s t e o r e s i a m o i m p e g n a t i n e l l a r a c c o l t a d e l l e f i r m e e d è s i c u r a m e n t e s i g n i f i c a t i v o e d i m p o r t a n t e i l f a t t o c h e l e f i r m e s o n o g i à o l t r e l e c e n t o m i l a e s t i a n o a u m e n t a n d o a d u n g r a n d i s s i m o r i t m o . T u t t o q u e s t o a l i m e n t a u n c i r c u i t o d e m o c r a t i c o s u u n r e f e r e n d u m c o s t i t u z i o n a l e f o n d a m e n t a l e - h a s p i e g a t o F r a t o i a n n i - . È s t a t o u n i n c o n t r o p r e v i s t o p e r v e r i f i c a r e i p r i m i a s p e t t i p e r u n c o o r d i n a m e n t o e d u n a c o o p e r a z i o n e n e l l e i n i z i a t i v e d e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e " .