R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " D a l l e p a r t i d i P a l a z z o C h i g i c ’ è m o l t o n e r v o s i s m o , p e r c h é a u m e n t a n o g l i i t a l i a n i c h e v o t e r a n n o N o , e d è i l m o t i v o p e r c u i o g n i g i o r n o a n c h e s e p o i d i c o n o c h e n o n è v e r o e c h e n o n v o g l i o n o i n d e b o l i r e l a m a g i s t r a t u r a e n o n v o g l i o n o l i m i t a r n e l ' a u t o n o m i a , m a l a v e r i t à è c h e c o n f e s s a n o o g n i g i o r n o c o n u n n u o v o v i d e o d i M e l o n i c h e a t t a c c a l a m a g i s t r a t u r a , c o n l ' o b i e t t i v o d i d e l e g i t t i m a r e l a m a g i s t r a t u r a c h e f a i l s u o l a v o r o " . L o a f f e r m a N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s a m a r g i n e d i u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a M e s t r e . " I g i u d i c i a d i f f e r e n z a d i q u e l l o c h e p e n s a e d i c e M e l o n i - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S I - n o n d e v o n o r e m a r e n e l l a s t e s s a d i r e z i o n e d e l g o v e r n o e n e a n c h e r e m a r e c o n t r o i g i u d i c i , d e v o n o a p p l i c a r e e f a r r i s p e t t a r e l e l e g g i " .