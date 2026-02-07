R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i D i P i e t r o h a i n s i n u a t o c h e e s i s t e r e b b e u n a c o n t r a d d i z i o n e t r a i s o s t e n i t o r i d e l ' n o ' s u l r u o l o d e l P M p o s t - r i f o r m a . L o v o g l i o r a s s i c u r a r e . N e s s u n a c o n t r a d d i z i o n e n e l n o s t r o r a g i o n a m e n t o , m a u n d u p l i c e e f f e t t o c h e s i s c a t e n e r à c o n l a r i f o r m a : a v r e m o u n P M f o r t e c o n i d e b o l i e d e b o l e c o n i f o r t i " . C o s ì i n u n a n o t a l a d e p u t a t a M 5 S V a l e n t i n a D ’ O r s o . " U n s u p e r p o l i z i o t t o n e i c o n f r o n t i d e i c i t t a d i n i c o m u n i , o s t i n a t o a s o s t e n e r e f i n o a l l e e s t r e m e c o n s e g u e n z e l e p r o p r i e a c c u s e e l e c u i c a p a c i t à v e r r a n n o v a l u t a t e d a s o l i c o l l e g h i P M p o r t a t i a m i s u r a r e l e p e r f o r m a n c e a c o l p i d i r i c h i e s t e d i r i n v i i a g i u d i z i o , m i s u r e c a u t e l a r i e c o n d a n n e , c o n b u o n a p a c e d e i s e d i c e n t i g a r a n t i s t i . A l c o n t e m p o , u n P M i m b r i g l i a t o e a d d o m e s t i c a t o d a l l a i n g o m b r a n t e p r e s e n z a p o l i t i c a , e s p r e s s i o n e d e l G o v e r n o d i t u r n o , n e l C S M e n e l l ’ A l t a C o r t e D i s c i p l i n a r e , c h e t e n d e r à a d e v i t a r e i n d a g i n i c h e p o s s a n o d i s t u r b a r e ' i l m a n o v r a t o r e ' " . " I l p m p o s t - r i f o r m a p e r n o n a v e r e r i p e r c u s s i o n i s u l l a c a r r i e r a e r i t o r s i o n i d i s c i p l i n a r i d a p a r t e d e l l a p o l i t i c a p r e f e r i r à n o n a v v e n t u r a r s i p i ù i n i n c h i e s t e s c o m o d e c h e p e s t a n o i p i e d i a i p o t e n t i , m e n t r e n o n a v r à q u e s t o t i p o d i r e m o r e n e i c o n f r o n t i d e l c i t t a d i n o c o m u n e . I l m e c c a n i s m o è m o l t o s e m p l i c e e s t u p i s c e f r a n c a m e n t e c h e D i P i e t r o n o n c o l g a l a p e r i c o l o s i t à d i u n i m p i a n t o c h e è l ’ e n n e s i m o t a s s e l l o p o s t o d a q u e s t o G o v e r n o p e r r e a l i z z a r e i l d i s e g n o d i u n a g i u s t i z i a c l a s s i s t a ” .