R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e o g g i a s s i s t i a m o a l l a n c i o d e l s o l i t o f a l s o a l l a r m e s p a r a t o i n a r i a p e r i n t i m o r i r e g l i e l e t t o r i c h e f r a u n p a i o d i m e s i d o v r a n n o e s p r i m e r s i s u l r e f e r e n d u m " . L o s c r i v e i n u n a n o t a l ’ e x P m A n t o n i o D i P i e t r o , m e m b r o f o n d a t o r e d e l C o m i t a t o S ì S e p a r a d e l l a F o n d a z i o n e E i n a u d i . " I e r i l a p a l l a i n a r i a l ’ h a l a n c i a t a R e p o r t p e r f a r c r e d e r e - c o n t r a r i a m e n t e a l v e r o - c h e i 4 0 m i l a c o m p u t e r i n u s o a i m a g i s t r a t i p o t r e b b e r o e s s e r e s t a t i m e s s i s o t t o c o n t r o l l o , s u d i s p o s i z i o n e d e l g o v e r n o , a d d i r i t t u r a p e r c o n t r o l l a r e l a l o r o a t t i v i t à . S e c o s ì f o s s e , s i t r a t t e r e b b e d i u n c o l p o d i S t a t o , m a s i c c o m e c o s ì n o n è , s i t r a t t a d i u n a c a l u n n i a b e l l a e b u o n a " . " O g g i l ’ h a s p a r a t a g r o s s a a n c h e i l p r o c u r a t o r e d e l l a R e p u b b l i c a d i N a p o l i N i c o l a G r a t t e r i ( v e r s o i l q u a l e , n o n o s t a n t e l e a s s u r d i t à c h e s o s t i e n e , r i m a n e f e r m a l a m i a s t i m a p e r s o n a l e ) , s e c o n d o c u i i l s o r t e g g i o d e i c o m p o n e n t i d e l C s m , p r e v i s t o d a l l ’ a t t u a l e r i f o r m a , s i a t r u c c a t o p e r c h é l a p a r t e l a i c a s a r e b b e s c e l t a t o u t c o u r t d a l P a r l a m e n t o . D o v r e b b e r i c o r d a r e c h e v i è u n a e n o r m e d i f f e r e n z a t r a i l s i s t e m a a t t u a l e d i e l e z i o n e d e i m e m b r i l a i c i a l C s m e q u e l l o c h e a v r e m o d o p o l a r i f o r m a : a t t u a l m e n t e i m e m b r i l a i c i v e n g o n o s c e l t i a d l i b i t u m d i r e t t a m e n t e d a l p a r l a m e n t o , m e n t r e d o p o l a r i f o r m a i n o m i n a t i v i d e g l i e l e g g i b i l i s a r a n n o i n d i c a t i p r o p o r z i o n a l m e n t e d a t u t t i i g r u p p i p a r l a m e n t a r i , i n s e r i t i i n u n a a p p o s i t a u r n a e d e s t r a t t i a s o r t e . C i ò d i m o s t r a c h e a n c h e p e r l a s c e l t a d e i m e m b r i l a i c i s i è f a t t o u n n o t e v o l e p a s s o a v a n t i ” .